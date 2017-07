Testfestett testőrök között mosolyog a magyar Európa-bajnok

A kamion Európa-bajnoki sorozat nürburgringi futamán a szervezők gondosan ügyeltek rá, hogy a versenyzők a lehető legjobb kiszolgálást kapják a rajt előtt.

Kiss Norbert kétszeres Európa-bajnok kamionversenyző a tavalyi csapatváltás után kezd visszatérni a legjobbak, a bajnoki címre is esélyes versenyzők közé. A hétvégi nürburgringi kamionos fesztiválon két második helyet is szerzett, és annyira meghatódott az Tankpool24 csapat munkájkától, hogy el is pityeregte magát a leintés után.

Kiss Norbert nem bírt Lackóval, de nem ezért sírta el magát A kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert második lett a gyorsasági kamion Eb nürburgringi versenyhétvégéjének vasárnapi futamán. A sorozat honlapja szerint a 32 éves szombathelyi pilóta a délelőtti időmérő edzésen az első rajtkockát szerezte meg, végül a cseh Adam Lacko mögött másodikként ért célba. A vasárnapi második futamot törölték, mivel pálya a sok olajtól nagyon csúszóssá vált.

A verseny előtt azonban mosolygós kép is készült róla, és nem nagyon kellett erőlködnie sem a versenyzőnek, sem a fotósnak, hogy vidám legyen a beállítás: a testfestett rajtrácslányok között szemmel láthatóan könnyedén jött a mosoly.