Elegük lett a svédeknek a tomboló focista szülőkből

Három nagy stockholmi csapat úgy döntött, ideje útját állni a gyerekmeccseken a pálya körül tomboló szülői erőszaknak. Meglepően egyszerű a megoldás, és még meglepőbb, hogy működik is.

Egy svédországi felmérés szerint háromból egy gyerek azért hagyja abba a focit még az előtt, hogy igazán komolyra fordulna a "karrierje". A döntésük mögött pedig éppen saját szüleik vannak, akik ahelyett, hogy támogatnák őket, leginkább csak kritizálnak, a mérkőzéseken pedig ugyanezek a szülők kritikán alul viselkednek: szidják a gyerekeket, a bírót és egymást, elviselhetetlen légkört teremtve a pálya körül.

Ebből lett elege a három legnagyobb stockholmi klubnak, az AIK-nak, a Djurgardennek és a Hammarbynak, akik megpróbáltak megoldást találni a világszerte jól ismert problémára. Meg is találták a megoldást, ami olyan igazán skandinávra sikerült - és, lehet, hogy ez csak Magyarországon meglepő, de működik.

A három klub a náluk focizó gyerekfocisták szüleivel etikai kódexet íratott alá. A rövid vállalás szövege mindössze ennyi volt: Én, mint szülő mindent megteszek, hogy segítsem a gyerekemet, más gyerekeket, a klub alkalmazottait, a játékvezetőket és a többi szülőt a mérkőzések során - mindezt pozitív módon. 1600 szülő írta alá az imént nyilatkozatot, és csodák csodája azóta rohamosan csökkent a korábban kiírthatatlannak vélt viselkedési forma.

Az etikai kódex olyan sikeres, hogy már több más svéd csapat is szeretné meghonosítani, és hamarosan pólókon is feltűnhet a mondat. A klubok nem csak az iróasztal mellett dolgoznak a jó ügyért, a felnőtt csapatok játékosai is beszálltak a kampányba. "A foci szenvedély. Öröm, bánat és minden más érzelem, ami a kettő között van. A foci a legszebb dolog a világon, amiért érdemes kitartani. Tegyünk meg mindent, hogy a gyarekeink megtapasztalhassák ezt az élményt. De ezek az ő emlékeik és az ő tapasztalataik lesznek, nem pedig a mieink" – mondta Stefan Ishizaki, az AIK csapatkapitány-helyettese.