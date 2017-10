Luxusautók helyett vonattal jár a madridiak alapembere

A Getafe togói hátvédje, Djené Dakoman Ortega a világ egyik legjobb bajnokságában alapember, mégis vonattal jár az edzésekre. Mint mondja, nem is vágyik többre.

Miközben a mai modern futballban a játékosok egymással versenyeznek, hogy kinek van a legújabb, legdrágább, legkirivóbb autója, vannak olyanok is, akik teljesen hétköznapi életet élnek, sztárallűrök nélkül.

Valószínűleg Cristiano Ronaldóé a legnagyobb gyűjtemény, amely nemrég egy 740 millió forintos Bugatti Chironnal bővült. A Getafe játékosa, Djené a másik véglet. Ő az, aki a negyedik fordulóban a Barcelona ellen leszedte a pályáról Luis Suárezt, majda másnap reggeli edzés után vonattal ment haza a Las Margaritas vasútállomásról.

Mint korábban elmondta, nem is vágyik többre. Örülök annak, amim van. Ráadásul a pénz, amit keresek, segít a családomnak. Az én sikerem, a családom sikere – mondta 2014-ben, amikor az Alcorcón játékosa volt. Az a José Bordalás vitte oda, aki most is a Getaféhoz.A madridi klub 2,5 millió eurót fizetett érte a belga Sint-Truidensének.

A togói hátvédnek négyéves szerződése van Madridban, ahol eddig minden bajnokit végigjátszott.