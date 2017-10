Ha csütörtök, akkor bőséges Európa-liga kínálat a TV-ben

A keddi és szerdai nap elhalmozott minket jobbnál jobb Bajnokok Ligája-összecsapásokkal, most itt a csütörtök, amikor nem kevesebb, mint nyolc EL-meccset követhetünk figyelemmel. Dárdai Pál Herthája Luhanszkba látogat, Korhut Mihály és a Hapoel Beer-Sheva a román FCSB-t, Kádár Tamás és a Dinamo Kijev a svájci Young Boys-t fogadja. De megnézhetjük a Milant, vagy az Arsenalt is aktuális ellenfelükkel szemben, valamint két rangadót is ígér ez a forduló: lesz egy Nice-Lazio és egy Everton-Lyon csata is.