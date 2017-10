Elképesztően súlyos doppingvádak Kína ellen

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vizsgálatot indít a Kínát ért vádak miatt, melyek szerint az ázsiai országban az 1980-as és 1990-es években szisztematikus, központilag irányított doppingolás folyt.

Az ügy a német ARD csatorna egy hétvégi dokumentumműsorában került nyilvánosságra, ebben a 79 éves orvos, Hszüe Jin-hszian, aki a 80-as években több sportág válogatottja mellett is dolgozott, arról beszélt, hogy szerinte tízezer sportoló volt érintett a doppingolásban.A doktornőt állítása szerint azért rúgták ki, mert az 1988-as szöuli játékok előtt megtagadta, hogy tiltott szereket adjon a versenyzőknek.

A Németországban menedéket kérő Hszüe Jin-hszian már 2012-ben is megfogalmazta vádjait, most pedig azt állította, hogy a korábbi kínai érmek "doppingban lettek áztatva", s szerinte valamennyit vissza kellene venni.

A WADA a kijelentésekre reagálva eljárást kezdeményezett, ennek első lépéseként felkérte független nyomozati szervezetét, hogy minden információt gyűjtsön be az ügyről.

Az ARD csatornának nem ez az első tényfeltáró riportja doppingügyekben, a német televízió leplezte le az államilag támogatott orosz doppingolást is.