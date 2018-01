A MLS-ben szereplő Chicago Fire magyar támadója, Nikolics Nemanja újabb címet zsebelt be az Egyesült Államokban. A válogatott labdarúgó hatalmas fölénnyel nyerte az amerikai idő szerint hétfő éjfélkor zárult szavazást, amelyen azt a játékost, vagy edzőt keresték, aki a 2017-es évben a legjobban használta a közösségi médiát.

Bár a jelöltek között Nikolics Nemanja mellett olyan nevek voltak, mint Sebastian Giovinco, Kaká, Bastian Schweinsteiger vagy éppen David Villa, mégis a magyar válogatott csatár nyert.

Nikolics a szavazatok közel 59 százalékát gyűjtötte be. A második helyen a Seattle Sounders futballistája, Cristian Roldan végzett 20 százalékkal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára 6 százalékkal a Nikolics csapattársa, a világbajnok középpályás, Bastian Schweinsteiger állhatott fel. Tavaly egyébként a svájci Shkelzen Gashi nyerte el a díjat.

Nikolics a szurkolónak és egész Magyarországnak megköszönte, hogy ezt az elismerést is bezsebelte.

Az Egyesült Államokban is gólkirály csatár - aki a Chicago Fire legértékesebb játékosa címet is begyűjtöte "MVP" - győzelméhez pedig kétség sem férhet, ezt jól bizonyítja, hogy a szavazás ideje alatt is igen aktív volt a közösségi oldalon.

Megmutatta a szurkolóknak, hogy randizik a feleségével:

Vagy éppen a magyar válogatott csapatkapitányával, Dzsudzsák Balázzsal történt találkozóját is megörökítette:

