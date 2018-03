Sztárcsapatok, óriási nyeremények - ez lesz a V4 Future Sport Festival

Március 23. és 25. között Budapesten rendezik az első alkalommal kiírt V4 Future Sport Festivalt, ahol a meghívott esport csapatokon kívül Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország legjobb együttesei négy játékban szállnak harcba a dicsőségért, nem utolsó sorban pedig az egymillió euró összdíjazású nyereményekért.

Rohamosan növekszik az esport népszerűsége a világon, és Magyarországon is egyre nagyobb reflektorfényt kap a versenyszerű videojátékozás. A budapesti BOK Sportcsarnokban március végén azonban nemcsak hazánkban, de a régióban is egyedülálló megmérettetést rendeznek a játékosoknak: a V4 Future Sport Festival az esport világbajnokság után 2018 egyik, ha nem a legnagyobb versenye lesz a sportágban.

A versenyen négy videojátékban indítanak tornát a szervezők, amelyből három aligha jelentett meglepetést.

A világ leghíresebb labdarúgójátéka, az EA Sports FIFA minden évben igyekszik elmosni a valóság és a virtuális világ közötti határokat, életet lehel a labdarúgókba, a csapatokba és hihetetlen módon képes visszaadni az egyik legismertebb sportág atmoszféráját. Itt nem csapat-, hanem egyéni versenyről van szó, a játékosok két platformon, Play Station 4-en és Xbox One-on küzdenek meg egymással.

A bajnokok ráadásul az első hely és a pénznyeremény mellett automatikusan bejutnak a FIFA eWorld Cup rájátszásába.

A Counter-Strike: Global Offensive az egyik legnépszerűbb FPS, más néven belső nézetű, lövöldözős akciójáték. A támadó (terrorista) csapat igyekszik eljutni egy pálya A vagy B pontjára, ahová bombát telepíthet, ami az idő lejártával felrobban, s ezzel a kört megnyerik. Ezzel szemben a védők (antiterroristák) már a bomba aktiválását is szeretnék megakadályozni, ám ha esetleg ez mégis megtörténne, akkor is van néhány másodpercük arra, hogy hatástalanítsák azt. Ha a bombát hatástalanítják, vagy az egyik csapatból minden játékossal leszámoltak, véget ér a kör. A világ egyik legnépszerűbb PC-s játékának budapesti versenyére igazi sztárcsapatok fogadták el a szervezők meghívását, a Virtus.Pro, a Hellraisers, a mousesports és a FaZe Clan is harcba száll a győzelemért.

A League of Legends egy csapatalapú stratégiai és taktikai játék. Két, egyenként 5 fős gárda küzd meg egymással, és mindenkinek más feladata van a csapaton belül. A játék célja bedönteni az ellenfél bázisát, ám addig rögös út vezet, hiszen több védőtornyon és persze az ellenfeleken is át kell verekedniük magukat a szereplőknek. A játékosok közel 140 karakterből választhatnak, akik mind egyedi képességekkel rendelkeznek, valamint különféle tárgyakkal erősíthetik őket, melyek rengeteg lehetőséget biztosítanak a kreatív és innovatív gondolkodásra.

A Clash Royale jelenléte a versenyen azért lehet váratlan, mert mobiltelefonon játsszák, azon a platformon viszont napjainkban az egyik legnépszerűbb, a szervezők éppen emiatt választották be a programba. A valós idejű multiplayer játékban kártyákat kell összegyűjteni, valamint katonákat, varázslatokat, védekező épületeket és a játék egyedi világában megtalálható lényeket kell fejleszteni.

Résztvevők és díjak A Counter-Strike versenyen négy meghívott világsztár csapat is képviselteti magát, így a látogatók személyesen is találkozhatnak majd a Virtus.pro, a Mousesports, a HellRaisers és a legutóbbi Major ezüstérmes FaZe Clan játékosaival. 500.000 euróért küzd a nyolc csapat: a meghívottak mellett a magyar selejtező győztese a Gameagents, az összevont cseh/szlovák selejtezők győztesei az Extatus és a Dark Tigers valamint a lengyel selejtező győztese az X-Kom. A League of Legends csapatai 300. 000 eurón és az óriási dicsőségen osztozhatnak március végén. Az online elődöntők után a kvalifikált csapatok a Rift esports, a magyar selejtező győztese, az Esuba és a Team XD az összevont cseh/szlovák selejtező győztesei és az Illuminar gaming, a lengyel selejtező győztese. Clash Royale-ban 8 játékos közül csak egy győztes lehet. A kvalifikált versenyzők Cseh Adrás Tamás (JEZ) és Havacs Patrik (Patrikingx) a magyar selejtező továbbjutói, Dawid Czowiki (Bloody Dave) és Jakub Wróbel (Wrobelek) a lengyel selejtező továbbjutói, valamint Samuel Mondel (Mamarman), Ha Tuan Ngoc (Pepis), Nikolas Ages (Zverak) és Patrik Matula (Chipy) az összevont cseh/szlovák selejtező győztesei. A FIFA18 játékosai a 100.000 eurós összdíjazás és dicsőség mellett világbajnoki selejtező rájátszást érő helyekért is küzdenek. A V4 Future Sports Fesztivál az EA Sports FIFA 18 Global Series hivatalos állomása lesz, ahol a legjobb XBOX ONE és PlayStation 4 játékos kvalifikálja magát az FeWC selejtező rájátszásába is. A Playstation4 divízión versenyzők Murár Dániel (ZYKS), Novák Dániel (Gogetinho), Lukas Pour (LAKY), Kamil Soszynski (Riptorek), Milosz Bogdanowski (Milosz 93), Hornák Patrik (Huhnak), Stepan Sobocki (RIIJK) és Jan Kupicka (Emerickson). Az XBOX ONE divízió döntősei Molnár Gábor (Gabo), Patryk Jakubczak (Koniu94), Gracjan Golebiewski (Elpolako), Csiba Kevin (Csibbazzz), Ladislav Vízváry (Frostiee51), Simon Hale (XX Tottinho), Ladislav Curgali (Gurgi) valamint Szirtesi Gábor (Gabinho).

A körítésre is hatalmas figyelmet fordított a tornát szervező Egymillióan a magyar esportért egyesület, valamint a Magyar Esport Szövetség.

A világ leghíresebb esport házigazdája vezeti majd a V4-et, Paul „Redeye" Chaloner személyében, rajta kívül híres elemzők és kommentátorok is elfogadták a meghívást. Lesz cosplay (saját készítésű jelmez) verseny, valamint az eseményre kilátogatók VR-eszközöket és szimulátorokat is kipróbálhatnak, de teqballozni, drónt reptetni és robotfocizni is lesz lehetőség.

Mindenképpen érdemes lesz tehát ellátogatni a BOK Sportcsarnokba, egy egészen új világ tárulhat az érdeklődők elé. A belépés ingyenes, csupán regisztrációhoz kötött, amelyet a rendezvény hivatalos honlapján lehet kitölteni, ahol további információkat és érdekességeket olvashatnak a V4 Future Sport Festivalról.