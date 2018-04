Mo Szalah nemcsak szuper focista, de nagyszerű ember is

A Premier League-ben az Év Játékosának választott Mohamed Szalah nemcsak a pályán csillog, hanem akkor is, ha segítségre van szükség a szülővárosában.

A szezonban 46 mérkőzésen 43 gólnál járó, legutóbb éppen az AS Roma elleni Bajnokok Ligája-elődöntőben duplázó (és két gólpasszt is kiosztó) Mohamed Szalah jó úton halad egy Aranylabda felé (Igen. Miért ne?), és lassan a szülővárosában, az egyiptomi Nagrigban is alapozhatják a szobra talapzatát.

Nem véletlenül népszerű Egyiptom-szerte:

A Cairo mural depicting #LFC's Mo Salah



The King of Egypt pic.twitter.com/debfwWESnk — Mo Salah Facts (@MoSalahFacts) April 11, 2018

A hetente 90 ezer fontot (kb. 32 millió forint) kereső csatár 330 ezer font (kb. 117 millió forint) értékű adománnyal segíti szülővárosát egy víztisztító telep megépítésében. A Kairótól északra fekvő városban (itt született az Aston Villa egyiptomi védője, Ahmed Elmohamedi is) óriási szükség van a hasonló segítségre, Szalah pedig már nem először vesz részt ilyen akciókban, épült már a támogatásával kórház, iskola és ifjúsági központ is Nagrigban.