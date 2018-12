Fergeteges tűzijátékkal ünnepelték a gólt Nagy Dominikék meccsén - videó

Kitettek magukért a lengyel Legia Varsó szurkolói a csütörtöki Zaglebie Sosnowiec elleni mérkőzésen.

A bajnokságban listavezető Legia kétszer is hátrányba került, de mindkétszer egyenlített, sőt a 88. percben a győztes gólt is megszerezte. A második egyenlítésnél a vendég szurkolók tüzijátékozni kezdtek, ami miatt pár percre a meccs is félbe szakadt, de ezt valószínűleg senki sem bánta, mert a látvány kárpótolt.

Az igazsághoz viszont hozzátartozik, hogy a két csapat szurkolótábora baráti viszonyt ápol egymással, így a tüzijátékra mindenképp sor került volna, függetlenül a meccs alakulásától.

A találkozót a Legia magyar válogatott játékosa, Nagy Dominik is végigjátszotta.