140 hektáron gazdálkodik az olimpiai bajnok magyar pólókapus

Három olimpiai bajnoki címmel a zsebében az Egri Vízilabda Klub elnökeként tevékenykedik, sportmentes perceiben pedig talajtechnológiákat tanulmányoz, vetőmagfajtáknak jár utána Szécsi Zoltán. A Kemény-féle vízilabda-válogatott legendája az Origónak elmondta: a póló és az mezőgazdaság teljesen kitölti most az életét.

"Teljesen távol állt tőlem mindig is a gazdálkodás. Volt persze hétvégi telkünk, de azon dughagyma volt és retek, meg tulipán 3x2 méteren, nem ugyanaz, mint több tucatnyi hektáron gazdálkodni. Alapvetően gazdasági okokból vágtunk bele a dologba, aztán folyamatosan megszerettük. Azért az nem olyan rossz érzés, amikor az ember elad 300 tonna, saját termelésű búzát, 120 tonna napraforgót, amiről mind tudjuk, hogy mi állítottuk elő."

A Precíziós Gazdálkodási és Agrárinformatikai Konferencia és Kiállítás (PREGA) nagyköveteként elhivatottsággal és örömmel mesél a hobbiként indult szerelemről, mely 2012-ben lépett az életébe, azóta pedig nagyban meghatározza mindennapjait. Azonban ha valaki, ő aztán tudja, hogy a sikerhez – a tehetség mellett – elengedhetetlen a kitartás, a folyamatos megújulás és a nyitottság az újra. Ezért is érdeklődik a mezőgazdaság modern, precíziós megoldásai iránt és vallja, a precíziós gazdálkodás nemcsak a termelőknek hasznos, hanem mindenki másnak is, hiszen kevesebb vegyszer felhasználásával magasabb minőségű, egészségesebb élelmiszerhez juthatunk, emellett a környezetünket is óvjuk.

Szécsi Zoltán nagyszüleitől örökölt birtoka a Heves megyei Kömlő határában fekszik. 140 hektáron - szántón, legelőn és erdőn - élvezi a természetközelséget. Szarvasmarhafarmot is üzemeltet, idén pedig egy saját malommal bővíti a gazdaságot.

"Nem indult könnyen a dolog, voltak kifejezetten rossz ötleteink. A repce például nem jött be annyira, de mondhatom a gépek megtanulását is, teljesen a nulláról kellett kezdeni mindent, voltak persze buktatók. A vízilabdából viszont szerencsére magammal hoztam a kitartást, valamint azt, hogy ha nem teszek valamibe munkát, akkor abból semmit nem tudok majd kivenni. Mi bővebben fektettünk ebbe az egészbe pénzt és energiát is, de természetes, hogy évek kellettek, mire kiforrott." A sikeres agrártechnológia elképzelhetetlen a digitalizáció, az informatika nélkül – vallja, ezért is fordult érdeklődése a precíziós gazdálkodás felé. Miközben tanulta az új technológiákat, egyre jobban felismerte, hogy nemcsak egy újabb szemlélettel találkozott, hanem a jövő hosszú távra szóló megoldásával. A földművelés, az állattartás ma már korántsem azt jelenti, amit nagyszülei korában, a mai gazdálkodónak tudatosnak, hatékonynak, versenyképesnek kell lennie úgy, hogy a környezet védelmét is szem előtt tartja.

A teljes embert kívánó gazda szerepe mellett a vízilabda sem tűnt el az egykori válogatott játékos életéből, sőt. "Alapvetően az van jobban jelen. Egerben az elnöki pozícióim mindennapos komoly feladatokkal, döntésekkel és szaladgálással járó munkakör. Október elseje óta nagyjából 25-30 ezer kilométert tettem meg. Vannak szorgalmas napjaim, mint a szerdai is volt, amikor reggel tévés bejelentkezéssel kezdtünk Kömlőn gazdaságból, utána köszöntöttem a gyakornokat az egyesületnél Egerben, majd felrohantam Budapestre, ellátni az aznapi nagyköveti feladataimat a PREGA 2019 konferencián, majd késő délután már egy másik megyeszékhelyen tárgyaltam. A mai nap már nem olyan szorgalmas, hat körül felkeltem, elkészültem, elvittem a gyerekemet oviba, onnan a klubhoz, aztán Kömlőre."