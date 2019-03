Szexi képeken a fitneszmodell és a népszerű magyar autóversenyző

A férfias sportágként számon tartott autóversenyzést ezúttal ugyanis a TV2 műsorvezetője, Vogel Adrienn, az elsőre nőiesnek gondolt fitneszt pedig Lantos Gábor képviselte. A közös fotózás célja az volt, hogy a két sportoló nőnap alkalmából előítélet-mentességre biztasson a sportban.

"Nőként különösen nehéz volt megküzdenem a versenytársak és a szakma elismeréséért is, mert az általános közvélemény sajnos még mindig az, hogy nőnek nincs keresnivalója a versenypályán. Igyekeztem mindig is figyelmen kívül hagyni ezeket a negatív kritikákat, nem mentem bele semmilyen vitába, hanem próbáltam a teljesítményemmel kivívni az elismerést. 2018-ban a Kia Platinum Kupában összetettben a hetedik lettem, és raliban is kipróbáltam magam, ahol sikerült is megnyerni az amatőr rali sprint bajnokságban az 1.6 alatti, kétkerék-meghajtású kategóriát. Mindeközben maximálisan odafigyelek a nőiességemre, és hiszem, hogy nem zárják ki egymást az autóversenyzéssel" - mondja Vogel Adrienn.

Az Európa-bajnoki ezüstérmes fitneszmodellről, Lantos Gáborról kevesen tudják, hogy neki is van köze a sebességhez: 2005-ben a II. osztályú motokrossz Magyar Pro Bajnokságban második lett. Egy baleset miatt azonban el kellett köszönnie a versenyzéstől, helyette a súlyokat választotta. Versenyzőként is kipróbálta magát a fitneszben, mostanában viszont inkább személyi edzőként tevékenykedik. Pályafutása alatt ő is gyakran találkozott előítéletekkel.

"A fitneszről, főleg a versenyszerű fitneszről sokan azt gondolják, bárki meg tudja csinálni. Bohóckodás a súlyokkal, pózolgatás a színpadon. Én viszont azt mondom, csak az mondhat véleményt erről a világról, aki életében legalább egyszer végigcsinált egy versenyfelkészülést, egy minimum 12 hetes versenydiétával együtt. Kőkemény munkáról van szó, az eredményhez pedig rengeteg lemondásra van szükség, ugyanúgy, mint Adriennek az autóversenyzésben. Azt pedig, hogy egy férfi is megmutatja a színpadon, hogy mennyit dolgozott az izmai megformálásán, teljesen természetesnek tartom."

Vogel Adrienn, a TV2 SuperCar című műsorának háziasszonya idén újabb kihívásokra készül, az újonnan induló Kia Rally Kupában, valamint a Kia Platinum Kupában is rajthoz áll. "Szeretem folyamatosan a maximumon pörgetni magam, és most ennek van itt az ideje. Ha a családalapítás időszerű lesz, akkor az számít majd a legfontosabbnak. Hiszek benne, hogy mindenkinek joga van ahhoz a foglalkozáshoz, sporthoz, amit csak szívesen végez vagy űz, függetlenül attól, hogy nőről vagy férfiról beszélünk."