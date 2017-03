A Hungaroring is a biztonságos közlekedés mellett kampányol

A biztonságos közlekedést népszerűsítő kampányt indított a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az ORFK-val és a Hungaroring Sport Zrt.-vel közösen. Az ügy népszerűsítésében Michelisz Norbert, a túraautó-világbajnokság magyar pilótája is részt vesz.

A friss jogosítvánnyal rendelkező 18-25 év közötti fiataloknak szól elsősorban a kezdeményezés, mert a statisztikák szerint ők számítanak a legveszélyeztetettebb csoportnak a közúti közlekedésben: a balesetek 30 százalékában ők az érintettek. Ebben a korosztályban gyakran előfordul gyorshajtás, a biztonsági öv használatának mellőzése, alkoholos befolyásoltság, valamint a túlzott önbizalom és a megfelelő rutin hiánya. Közvetlenül vagy közvetve ezek miatt egyre több a közúti baleset, 15 éven belül az ötödik leggyakoribb halálokká lépett elő a tragikus karambol.

„A Hungaroring évekkel ezelőtt zászlajára tűzte a közúti közlekedés biztonságosabbá tételét. Számunkra nem csupán az fontos, hogy a Formula–1-es versenyzők testi épségére a lehető legkörültekintőbben vigyázzunk a pályánkon, hanem az is, hogy a közúti közlekedők minél nagyobb biztonságban legyenek – különös tekintettel a fiatalokra. A KRESZ-Faktor játékos formában hívja fel a figyelmet a cél fontosságára, úgyhogy nem csupán az értékes főnyeremény miatt buzdítok mindenkit arra, hogy bizonyítsa, megvan benne a KRESZ-Faktor" - vallja Gyulay Zsolt, a Hungaroring elnök-vezérigazgatója.

Michelisz Norbert maga is tart vezetéstechnikai tréningeket, tapasztalata szerint szükség is van ezekre a képzésekre, mert a vezetők sokszor túlságosan elbízzák magukat a kormány mögött. "Én magam is voltam kezdő vezető, okoztam is balesetet. Megtapasztaltam, hogy az utakon nagyrészt a szerencsefaktoron múlik, hogy egy baleset okozójaként bekövetkezik-e súlyos, maradandó sérülés vagy sem. A vezetéstechnikai képzésekkel és a mostanihoz hasonló kampányokkal nagyban hozzájárulhatunk, hogy ne a szerencsén múljon a testi épségünk."

A kampányt a Közlekedéstudományi Intézettel és az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal szoros együttműködésben a Hungaroring Sport Zrt. valósítja meg. Óberling József rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsadó elmondta, a friss jogosítványosok a legveszélyeztetettebb réteg, de a tapasztalatok szerint nem az első kilométereken szenvedik el első baleseteket, hanem akkor, amikor van egy kis tapasztalatuk.

A most meghirdetett háromfordulós versenyben a fiatalok tudására és kreativitására egyaránt szükség lesz. Az első fordulóban, a regisztráció után egy online tesztet kell kitölteni a www.kreszfaktor.hu oldalon. A második fordulóban egyperces videókat várnak a résztvevőktől, a harmadik fordulóba jutó ötven játékos pedig elméleti és ügyességi feladatokban mérhetik össze tudásukat a Hungaroringen található vezetéstechnikai pályán.

A fődíj egy Volkswagen Up személyautó és egy prémium vezetéstechnikai tréning.