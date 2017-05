Magyar siker és autótörés a Hungaroringen

Eseménydús két versenyen van túl a túraautó Európa-bajnokság mezőnye Mogyoródon. Az ETCC első futama kettős magyar sikert hozott: a Zengő Motorsport két versenyzője, Szabó Zsolt és Nagy Norbert a második és a harmadik helyen végzett. A csapat harmadik pilótája, a mezőny egyetlen női tagja, György Anett kilencedik lett.

Az első verseny sikerei után a második futam is bővelkedett izgalmakban. A magyarok a mezőny közepéről indultak: Nagy a hatodik, Szabó a hetedik, György a kilencedik helyről. Utóbbi hatalmasat rajtolva több autót is megelőzött, de nem sokáig tudta tartani pozícióját. Szabó Zsolt szépen zárkózott fel az előtte lévőkre, autóról autóra küzdötte előre magát a mezőnyön, majd egy rosszul sikerült előzés után, a harmadik és a negyedik kanyar között csúnyán összetörte autóját és véget is ért a versenye.

Nagy Norbert (balra) és Szabó Zsolt (jobbra) második és harmadik lett az ETCC első futamán Fotó: Hirling Bálint - Origo

Nagy Norbert higgadt versenyzéssel a második futamon is megszerezte a harmadik helyet, György Anett pedig ugyanúgy kilencedik lett, mint az első versenyen. A második versenyt is a svájci Christjohannes Schreiber nyerte meg a kazah Alexandr Artemyev előtt.