Egy boci segíti Micheliszéket a versenyzésben

Már csak két hét van hátra a TCR International Series nyári szünetéből: szeptember első hétvégéjén a thaiföldi fordulóval folytatódik a túraautó-bajnokság idei szezonja. A sorozat csapatversenyét összetettben 308 ponttal Michelisz Norbert csapata, a M1RA Racing vezeti, most pedig kiderült, hogy milyen titkos támogatásnak köszönhető a jó teljesítmény.

A M1RA pilótái egyéniben is jól állnak: Tassi Attila 151 ponttal a második, Roberto Colciago 145 ponttal a harmadik a tabellán. A csapat legkülönlegesebb tagjának létezéséről mostanáig nem sokat lehetett tudni, de a szünidőt kihasználva bemutatták Túrabocit. "Sosem tagadtuk, hogy vidám, jókedvű társaság vagyunk, és hát van nekünk egy különleges tagunk is... Túraboci mindenhová elkísér minket, hihetetlen kalandjait pedig Ti is követhetitek az FB-oldalán" - írja közösségi oldalán a M1RA Racing.

És valóban, Túraboci minden helyszínen, sőt, még a főnök nyakában is feltűnik.

Hogy a sorozat hátralévő három versenyhétvégéjén mekkora szerencsét hoz Túraboci a csapatnak, az hamarosan kiderül.