A medencében is villámgyors Verrasztó Dávid a szárazföldön is rajongja a sebességet. Kétszeres világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok úszónk pénteken a kamion Eb-n járt a Hungaroringen, ahol felejethetetlen élményben volt része.

Verrasztó Dávidot az ETRC-ben versenyző, 33 éves Stephanie Halm, a Reinert Racing GmbH pilótája vitte el egy körre ezer lóerős MAN-jával. "Hatalmas élmény volt! Tavaly is voltam kamion Eb-n, de akkor nem ülhettem be, most viszont igen. A mezőny egyetlen hölgy tagja vitt el, nagyon keményen nyomta, minden másodpercét élveztem. Elég vad volt, remélem, hogy egyszer megismerhetem" - mondta nevetve az Origónak.

Verrasztó Dávid igazi rajongója a motorsportoknak, leginkább a formaautós sorozatokat és a DTM-et kedveli. "Vezettem már én is a Hungaroringen, és amire csak tudok, kijövök. Kiss Norbit is ismerem, a helyszínen fogok szurkolni neki hétvégén" - nyilatkozta lapunknak a budapesti úszó vb-n 400 vegyesen ezüstérmes sportoló.

A kamion Európa-bajnokság magyarországi futamai szombaton délután 14.30-kor és 17.20-kor, vasárnap pedig 13.05 és 16 órakor kezdődnek a Hungaroringen.