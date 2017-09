Magyar pontszerzés a legendás Nürburgringen

Kiválóan kezdett és versenyzett az Audi TT Cup nürburgringi versenyhétvégéjének első futamán Keszthelyi Vivien, míg a második viadalon egy szerencsétlen baleset idő előtt vetett véget a magyar pilóta szereplésének.

Már a pénteki szabadedzésen is jól teljesített a 16 éves versenyző, szombaton pedig eddigi pályafutása egyik legnehezebb feladata előtt állt, miután szakadó esőben rendezték meg az időmérőt. Ennek ellenére kiválóan szerepelt a sorozat történetének első magyar versenyzője, hiszen a szélsőséges körülmények mellett saját maga eddigi legjobb kvalifikációs eredményét elérve a nyolcadik helyet szerezte meg.

Az első futam ugyanakkor nem kezdődött jól számára, kisebb hiba csúszott be a rajtnál, ami miatt egy boxutca áthajtásos büntetést kapott. A szerencséjére jó érzékkel töltötte le a magyar pilóta a büntetését, ugyanis egy ütközés miatt éppen ekkor kellett a pályára gurulnia a safety carnak, így értékes másodperceket nem, "csak" helyezéseket veszített. Ennek ellenére Keszthelyi Vivien a 14. helyről végül a 9. pozícióba hozta be autóját, egy nagyobb bolyban csatázott végig, köztük az egyik vendégpilótával, az olasz Marco Melandrival, minden idők legfiatalabb világbajnokával a gyorsaságimotorosok 250 kcm-es kategóriájában. A 16 éves magyar pilóta ráadásul a leggyorsabb volt a második szektorban, a harmadikban pedig - ahogyan egész hétvégén - az övé volt a legnagyobb sebesség.

Keszthelyi Vivien így jó hangulatban, kedvező előjelekkel készülhetett a vasárnapi második futamra, azonban sajnos egy versenybaleset közbeszólt: a jó pozícióból rajtoló Melandri, valamint a négyszeres Forma-1-es világbajnok Sebastian Vettel öccse, Fabian, megcsúszott és keresztbe állt a pályán, a magyar pilóta számára pedig elkerülhetetlen volt az ütközés.

"Nagyon jól sikerült eltalálni a beállításokat már a szabadedzésre és az időmérőre is, utóbbin akár még gyorsabb is lehettem volna. Az első verseny a rajtbüntetés ellenére jól sikerült, a másodikon viszont nem tudtam elkerülni a balestet. A célom továbbra is az, hogy a hátralévő versenyek mindegyikén pontokat szerezzek" - mondta Keszthelyi Vivien.

Érdekesség, hogy a második futamon történt balesetet a versenybíróság megvizsgálta, ezt követően pedig úgy döntött, hogy a vendégpilóták csak az utolsó három helyről rajtolhatnak majd a további futamokon.

A TT Cup soron következő versenyét a Red Bull ringen rendezik Spielbergben szeptember 22. és 24. között.