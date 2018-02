Ütős páros Michelisz ellenfelei között

Újabb név vált ismertt és biztossá Michelisz Norbert ellenfelei közül az idén bemutatkozó FIA túraautó-világkupában. A magyar versenyző korábbi csapattársa, Tiago Monteiro a túraautózás egyik legszínesebb alakjával, Tom Coronellel egy csapatban, a Boutsen Ginion Racingnél, Honda Civicekkel indul a WTCR-ben.

Üldözőből üldözötté szeretne válni a FIA túraautó-világkupában a holland Tom Coronel. A Magyarországon is renkdívül népszerű versenyző szereplése most vált biztossá az április 7-8-án, Marokkóban startoló sorozatban.

Nem is akárkivel: a portugál Tiago Monteiro csapattársaként, Honda Civic TCR-t hajtva, a Boutsen Ginion Racing pilótájaként hajtanak a bajnoki címre a túraautó-világbajnokság és a TCR International Series egyesítéséből létrejött sorozatban. A portugál csapata és autója már korábban ismert volt, most már az sem titok, hogy Coronel csatlakozik hozzájuk. A holland versenyző azt mondta, idén minden adott lesz a jó szerepléséhez, és élni is akar a lehetőségekkel, többé nem vadászni akar az előtte haladókra, hanem azt szeretné, ha rá vadásznának a mezőny tagjai.

Michelisz Norbert ugyanebben a bajnokságban az olasz BRC-nél, egy Hyundai i30 N TCR-vel versenyez majd.

A WTCR versenynaptára:

Április 7-8.: Marokkó

Április 28-29: Magyarország

Május 10-12.: Nürburgring, Németország

Május 19-21.: Zandvoort, Hollandia

Június 23-24.: Vila Real, Portugália

Augusztus 4-5.: Termas de Río Hondo, Argentína

Szeptember 29-30.: Ningbo, Kína

Október 27-28.: Suzuka, Japán

November 15-18.: Makaó