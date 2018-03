Az öreg, a mumus, a forrófejű - Ők Michelisz legnagyobb ellenfelei

Április elején rajtol a sorozat (WTCR), melynek egyik bajnokesélyese Michelisz Norbert. A magyar autósport eddigi egyetlen világbajnoki érmese, a túraautó-világbajnokság 2017-es második helyezettje azonban kőkemény versenytársakkal kerül össze a túraautó-világkupában. Négyszeres világbajnok, a túraautózás öreg rókái, pokoli gyors fenegyerekek mellett ráadásul a fiatal tehetségek is nagy kihívást jelentenek majd a magyar versenyzőnek. A 26 autós mezőnyből 23 versenyző neve már ismert, ezek alapján készült az összeállítás arról, kik lehetnek Michelisz legérdekesebb riválisai a WTCR 2018-as szezonjában.

Csapaton belül az egyik legnagyobb falat

Nem kell túl messzire sétálni a boxutcában ahhoz, hogy megtaláljuk az első olyan pilótát, akivel várhatóan nagyokat csatázik majd Michelisz Norbert. A magyar versenyző csapattársa, a tapasztalt nagyágyú Gabriele Tarquini nemcsak azért számít komoly esélyesnek, mert 56 éves kora ellenére pokoli gyors, hanem mert olyan rutinja van, mint keveseknek a mezőnyben.

Megfordult a Forma-3000-ben, a Forma-1-ben is, sőt, egyszer Le Mans-ban is rajthoz állt. 2009-ben megnyerte a túraautó-világbajnokságot, majdnem 48 éves volt akkor, ennek köszönhetően elnyerte az autósport valaha volt legidősebb világbajnoka címet. Michelisz jól ismeri az öreg rókát, a Hondánál már dolgoztak együtt, igaz, akkor Michelisz nem gyári autóval versenyzett. Hogy azonos körülmények között, ugyanazzal a Hyundai i30 N TCR-rel mire képesek, az leghamarabb a március végi, barcelonai kollektív teszten kiderül.

A túraautózás doyenje

Fabrizio Giovanardi neve igencsak sokat mond a túraautózás szerelmeseinek. Az olasz versenyző olyan az Alfa Romeo márkának, mint a Ferrarinak volt Michael Schumacher. Az Alfa és Giovanardi együttműködése - talán kis túlzással - mindig és mindenhol gyümölcsöző volt. Nem véletlen, hogy a kategória rajongói a tenyerükbe csaptak, amikor kiderült, hogy újra összeáll a legendás páros. Az olasz pilóta a kétezres évek elején többször is megnyerte a túraautó Európa-bajnokságot, majd 2005-ben, a WTCC első évadában összetettben a harmadik lett - mindannyiszor Alfa Romeóval versenyezve. Az olasz márka kiszállása után Giovanardi is váltott, a brit túraautó-bajnokságban és egyéb sorozatokban indult, most viszont az Alfával tér vissza. Azt mondja, a győzeleméhsége most, 51 évesen is ugyanolyan, mint fiatal korában volt. Ez pedig főleg a szurkolókra nézve ígéretes, mert hogy mindent meg fog tenni a minél jobb helyezésért, az biztos. Ugyanakkor Michelisz Norbert szerint nem nagyon kell tartani a Giovanardi-Alfa párostól, ez pedig nem feltétlenül a versenyző hibája.

Nem érzek túl nagy potenciált az Alfában, ugyanakkor Giovanardival még soha nem versenyeztem. A barcelonai teszt után okosabbak leszünk" - mondta a magyar versenyző az Origónak.

A mumus

Yvan Muller nevét hallva sokféle érzelem kavarog a magyar szurkolókban, de nem mondhatnánk, hogy a rajongás ezek között szerepel. A francia sokszor tört már borsot Michelisz Norbert orra alá, felejthetetlen húzásai voltak a pályán - nem feltétlenül a jó értelemben véve -, de el kell ismerni, hogy van bőven spiritusz a szakállas öregben. Rutinból a négyszeres túraautó-világbajnoknál sincs hiány, ehhez jön még kellő arrogancia és pimaszság is, ráadásul saját csapatánál, az Yvan Muller Racingnél versenyez majd ugyanazzal a Hyundai i30N TCR-rel, amivel Micheliszék a BRC-nél. Igaz, a bejelentéskor azt nyilatkozta a WTCC történetének legsikeresebb versenyzője, hogy 48 évesen kicsit másabbak a céljai, mint korábban voltak. Most ugyanis - saját szavai szerint - már nem a saját karrierje a legfontosabb, hanem a csapaté és a fejlődésé.

A tavalyi legnagyobb ellenfél

Ebben pedig - mármint a csapatérdek érvényesítésében - lesz segítsége Mullernek, nem is akármilyen: a WTCC történetének nagy valószínűséggel utolsó világjbanoka, a 2017-es évben Michelisz legnagyobb ellenfele, Thed Björk személyében. A svéd versenyzővel az utolsó hétvégéig hatalmas csatában volt a magyar piltóa, azok után, hogy Tiago Monteiro egy súlyos szeptemberi tesztbaleset után nem ülhetett autóba, gyakorlatilag kiesett a világbajnoki címért zajló harcból.

Björknek azonban minden összeállt a végső győzelemhez: a technika, a csapat taktikája adott volt, és számára a lehető legjobbkor, az évadzáró katari hétvégén jött Michelisz Hondájának fékhibája. Björk világbajnok lett, minden bizonnyal forr a vére, és szeretné a neve mellett látni a WTCR első bajnoki címét. Erre az Yvan Muller Racingnél, a névadó csapattársaként, Hyundai i30N TCR-t vezetve elég sok esélye van.

Michelisz Norbert is egyetért azzal, hogy Muller és Björk lehet a legfőbb rivális. Egyértelműen a márkatársaimban látom a legnagyobb ellenfelet, a Hyundai annyira erős, ütőképes autót biztosít, amivel lehet majd küzdeni a bajnoki címért" - árulta el kérdésünkre.

A vagány világbajnok

A WTCC 2012-es világbajnokát, Rob Huffot határozottan bajnokesélyesként emlegették a tavalyi szezon elején. Szereplése azonban az ALL-INKL.COM Münnich Motorsporttal és a Citroën C-Elyséevel nemhogy nem volt túl fényes, hanem szó szerint óriási csalódás volt: összetettben mindössze a hetedik helyen végzett a brit versenyző.

Idén új csapatban, új autóval, a Sebastien Loeb Racingnél, egy Volkswagen Golf GTI-vel indul a végső győzelemért. Igaz, a Volkswagen Golf annyira nem ismeretlen számára, hiszen 2017-ben a TCR International Seriesben a Leopard Racingnél ilyen autót vezetett, nem is rosszul: összetettben a kilencedik lett úgy, hogy mellette a WTCC-ben is versenyzett. Huff tudása mellett vagányságával, lazaságával tűnik ki a mezőnyből, nem véletlen, hogy itthon is rengeteg szurkolója van.

A forrófejű marokkói

Nem úgy, mint a csapattársának, a marokkói Mehdi Bennaninak. Ő volt az, aki 2017-ben az emlékezetes monzai hétvégén kilökte Micheliszt, aki defektet kapott, és az élbolyból volt kénytelen feladni a versenyt. Később meg is büntették a manőverért, ez azonban nem kárpótolta a magyart, aki a futamgyőzelemre is esélyes volt, így viszont már a szezon második hétvégéjén értékes pontokat veszített.

Bennani 2015 óta versenyez a Sebastian Loeb Racingnél, eddig Citroën C-Elyséevel ment, a Volkswagen Golf GTI teljesen új terep lesz neki. Forrófejűsége, győzni akarása gyorsasággal társul, így könnyen az esélyek között találhatja magát még úgy is, hogy az elmúlt két évben összetettben csak hatodik és ötödik volt a WTCC-ben. Boxutcai pletykák szerint ráadásul a hungaroringi teszten jobb köridőt ment, mint Michelisz, ezt azonban az érintett magyar versenyző határozottan és mosolyogva tagadta.

A villámgyors argentin

Esteban Guerrierit a túraautózás egyik nagy reménységének tartják, természetesen nem is véletlenül. Egyetlen alkalom elég volt neki ahhoz, hogy megváltsa a belépőjét a túraautó-világbajnokságba: a WTCC 2016-os argentin futamán beugróként indult, és ha már így alakult, megfutotta a hétvége leggyorsabb körét a Termas de Río Hondón.

Ekkor már sejteni lehetett, hogy nem marad versenyautó és lehetőség nélkül 2017-re. A Campos csapat szerződtette, ő meg hálaként győzelemmel mutatkozott be az évadnyitó marokkói hétvégén a Chevrolet RML Cruze TC1-gyel. Egész szezonban egyenletes és bitang gyors teljesítményt nyújtott, le is csapott rá a Honda: Tiago Monteiro balesete után a gyári csapatnál versenyzett az utolsó három hétvégén. Katarban pedig a pole pozícióból indulva nyert is az évadzáró versenyen. 2018-ban az All-Inkl.Com Münnich Motorsportnál, Honda Civic TCR-rel hajtja majd a pontokat. Csapattársa Yvan Muller unokaöccse, Yann Ehrlacher lesz.

A különös ellenfél

Elég sok a kérdőjel Gordon Shedden neve mellett, az viszont szinte biztos, hogy nem marad észrevétlen a mezőnyben. Már csak azért sem, mert háromszor nyerte meg a brit túraautó-bajnokságot. Az viszont leghamarabb nála is csak a barcelonai kollektív teszt után mondhatjuk meg, hogy mennyire gyors: új lesz neki az Audi is a WRT-nél, ahogyan a pályák többsége is. Csak Zandvoortban és Makaón versenyzett, a többi helyszínt szimulátorról ismeri. Ezzel együtt érdemes lesz figyelni a rutinos túraautó-versenyzőre.

A WTCR szezonnyitó hétvégéje április 7-8-án lesz Marokkóban, az eseményekről folyamatosan beszámolunk az Origón.