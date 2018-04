Michelisz: A szerelőim tűzbe mennének értem!

Ha létezik rémálomszerű szezonstart az autósportban, akkor Michelisz Norberté az volt a túraautó-világkupában, 2018 áprilisában Marrakeshben. A magyar versenyzőt és autóját két nap alatt annyi balszerencse érte, amennyi egy egész évadra is sok lenne, ő mégis bizakodó. Az Origónak azt mondta, új csapatánál mindenki mindent megtesz a sikerekért, a WTCR pedig még a vártnál is keményebb csatákat hoz majd fordulóról fordulóra.

Volt egy bedöglött motor a második szabadedzésen, egy kis tűz az első időmérőn, és egy elgurult kerék az első futamon, majd Yvan Muller kívülről talán túl keménynek tűnő manővere a harmadik versenyen; Michelisz Norbert mégis azt mondja, nem szitkozódik választékosabban, mint a történtek előtt. "Nem éltem meg annyira tragédiának, mint amennyire kívülről annak tűnhetett. A szombatot nagyon sajnáltam, az egyértelmű pole-pozíció és futamgyőzelem lehetett volna, a vasárnap viszont nem sokkal lehetett volna jobb. Annyira megtanultam kezelni ezeket a helyzeteket, hogy például Yvan Muller előzését is úgy láttam belülről, mint egy lassított felvételt. Tavaly Katarban már megedződtem, talán ezért sem fogtam fel a történteket drámaként, mert pontosan tudom, hogy annál sokkal rosszabb már nem történhet velem, mint a 2017-es szezonzáró WTCC-s fordulón" - árulta el a Origónak.

„A szerelőimet nem érdekli, mennyire ég le a kezük”

A BRC Racing Teammel most volt az első éles bevetése a magyar versenyzőnek. Teszteken dolgoztak már együtt, de azoknak a próbáknak a légköre össze sem hasonlítható egy versenyhétvége pörgésével, feszültségével, felelősségével, és persze tétjével. Az olasz csapatmenedzser, Gabriele Rizzo korábban azt mondta az Origónak, borzasztóan dühíti, hogy ennyi probléma volt Michelisz autójával. A közösségi oldalakon olvasható kommentek alapján a magyar szurkolók azonnal összeesküvés-elméleteket kezdtek gyártani arról, hogyan lehet az, hogy egy olasz csapat olasz versenyzője hibátlanul megy egész hétvégén, a magyarral meg mindig történik valami. Michelisz azonban igyekszik mindenkit megnyugtatni. „Egyértelműen visszautasítom ezt, pontosan a hétvégén látottak alapján. Minden hiba zavarta őket, imponáló volt az igyekezetük. Az, hogy a csapatom egy óra alatt kicserélt egy motort, hogy ezek a szerelők képesek lennének tűzbe menni értem, hogy úgy nyúlnak be a motortérbe, hogy nem érdekli őket, mennyire ég le a kezük, hogy pörögnek, forognak az autó körül, mind azt mutatja, hogy ha lesz is egy-két hiba, akkor az azért van, mert a technikai sportban ez benne van. Hosszú távon ráadásul ezek a hátrányok úgyis kiegyenlítődnek.”

Nemcsak a csapat munkájával, hanem saját teljesítményével kapcsolatban is bizakodóan beszélt a folytatásról. „Nem tudom, miért így kezdődik minden szezonom, de már van benne rutinom. Minden évem arról szól, hogy összegyűjtök valamennyi lemaradást, aztán azt igyekszem ledolgozni. A WTCR szabályrendszerének köszönhetően sok pont szerezhető, emiatt abszolút úgy érzem, nincs minden veszve amiatt, hogy ez a hétvége így alakult. Ezzel viszont óvatosan kell bánni, mert a legnagyobb hiba, amit el lehet követni, hogy az ember azt hiszi, minden sínen van, van még idő, van még lehetőség pontokat szerezni.”

Nincs magabiztos Hyundai-fölény

Mondja mindezt Michelisz Norbert úgy, hogy csapattársának, az 56 éves Gabriele Tarquininek lényegesen több tapasztalata van a Hyundai i30 N TCR-rel, mint neki. Az olasz ugyanis végig részt vett a fejlesztésben, rengeteget tesztelte az autót, de a magyar versenyző szerint ez az előny nem jön ki minden esetben. "Ezt főleg akkor lehet kihasználni, ha kevesebből tud jó beállítást produkálni, mint például Marokkóban. De olyan pályán, olyan körülmények között, ahol egyenlő lehetőségek lesznek, ez nem észrevehető előny."

A nyitóhétvége alapján könnyen kijelenthetnénk, hogy a Hyundai fölényével indul a szezon, ez a kép azonban több okból is csalóka. Annak ellenére is, hogy az első futamon két, a harmadikon három hyundaios versenyző állt a dobogón, az időmérőkön pedig mindkétszer Hyundaiok végeztek az első három helyen. Michelisz szerint azonban a jó egykörös tempó nemcsak az autón múlt. "Ebben benne volt az is, hogy mindegyik hyundaios versenyző ment már ezen a pályán, ez a rutin más márkáknál nem feltétlen volt meg, persze azt nehéz objektíven értékelni, hogy pontosan mekkora volt a szerepe a pilótának az eredményben. A futamokon viszont jól lehetett látni, hogy az élen haladva szépen ment a Hyundai, olyankor könnyebb hűteni a motort, a féket, utóbbi a mezőny közepén már könnyebben elmelegszik. Ebből a hétvégéből nem lehet reális erősorrendet felállítani, mert annyira más a pálya karakterisztikája a többihez képest. Abból, hogy Marokkóban jól mentünk, nem adódik egyértelműen, hogy a Hungaroringen is ilyen eredményt kell majd látnunk. Nagyon izgalmas lesz. Főleg a Nürburgringen életbe lépő büntetősúly-rendszerrel együtt."

Főnök a beosztott ellen

Szintén izgalmasnak ígérkezik az április végi hungaroringi forduló, melyen Michelisz Norbert saját jelenlegi, és tavalyi pilótája ellen is küzd majd. A WTCR szabályrendszere szerint ugyanis az egyes hétvégéken két-két helyi versenyző szabadkártyával indulhat. Az egyik ilyen magyarországi lehetőséget Michelisz csapata, a M1RA jelenlegi pilótája, Nagy Dániel, a másikat a csapat tavalyi versenyzője, Tassi Attila szerezte meg. "Már várom! Versenyzői és szurkolói szemmel is jó lesz élőben látni őket. Szurkolni fogok Attikának, de érthető okokból Daninak kicsit jobban. Tudom, hogy mennyit dolgozik, mennyit dolgozott, megérdemelne egy jó eredményt. Nem csinálok ügyet abból, hogy vetélytársak leszünk, azon már túl vagyok, hogy elkezdjek azon fennakadni, hogy el kell engednie, vagy ne védekezzen velem szemben. Ugyanolyan ellenfelek leszünk, mint bárkivel a mezőnyből.”

Azt, hogy a sűrített menetrend – két időmérő és három futam egy hétvégén – mennyire megterhelő a versenyzőre és a csapatra nézve, Michelisz egyetlen megjegyzéssel kommentálta mosolyogva:

„kemények vagyunk!”

A WTCR idei versenynaptára:

Április 7-8.: Marakesh, Marokkó

Április 28-29.: Hungaroring, Magyarország

Május 10-12.: Nürburgring, Németország

Május 19-20.: Zandvoort, Hollandia

Június 23-24.: Vila Real, Portugália

Augusztus 4-5.: Termas de Rio Hondo, Argentína

Szeptember 29-30.: Ningbo, Kína

Október 5-7.: Wuhan, Kína

Október 26-28.: Szuzuka, Japán

November 15-18.: Makaó