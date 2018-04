A kupák mellett 70 milliós meseautóért is harcol a 17 éves magyar pilóta

A túraautós-viadalok közül a TCR-kategóriájú szériákban szinte egyáltalán nem, de még a GT-sorozatban is csak a kifejezetten nagy presztízzsel bíró viadalokra jellemző, hogy a pilóták az egyes versenyeken megnyerhető pontokon és kupákon kívül komoly díjakért ülnek a volán mögé. A hamarosan induló Audi R8 Cup összetett bajnoka a sorozatban is használt R8-assal térhet majd haza. Az autó utcai változatának értéke is meghaladja a 70 millió forintot.