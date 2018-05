Pneumobilt vezetett a ralibajnok, Herczig Norbert

Egerben, május 11–12-én rendezik a XI. Nemzetközi Aventics Pneumobil Versenyt, melyen a Műszaki Egyetem csapata is indul. A BME Műszakik Pneumobil Team tagjait látogatta meg a felkészülés hajrájában Herczig Norbert, a négyszeres abszolút magyar ralibajnok. Az Európa-bajnokságban szereplő pilóta a csapat által épített pneumobilt is kipróbálta.

Herczig Norbert, aki az idén már a rali Európa-bajnokságban (ERC) méri össze tudását a kontinens legjobbjaival tanácsokkal látta el a mérnökhallgatókat a BME műhelyében, és ki is próbálta az általuk épített pneumobilt, vagyis sűrített levegővel működő járművet az egyetem területén.

„Le vagyok nyűgözve a géptől – dicsérte Herczig Norbert Bolgár Milán csapatkapitány és társai mérnöki teljesítményét. – Kicsit furcsa, hogy szinte a földön ülök, de nagyon tetszenek a technikai megoldások, amelyek hasonlóak, mint nálunk, a raliban, legyen szó a tárcsafékről vagy a kormányösszekötőről. Az pedig zseniális, hogy a kormányt a sofőr kézlenyomatára készítették el. Le a kalappal a srácok előtt, látszik, rengeteg munka van benne, hogy ez az autó így közlekedjen. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a készítésben is élmény lehetett részt venni. Már el is képzeltem, hogy a fiam is egyetemre jár, és kiveszi a részét egy pneumobil fejlesztéséből. Vezetni, kipróbálni is remek érzés volt, nagyjából harmincöt-negyven kilométer per órával mentem, de legalább nyolcvannak éreztem. Azért versenyen még nem indulok el vele."

Bár a diákok alighanem örülnének, ha Herczig Norbert is rajthoz állna Egerben a hétvégén, így sem kell félteni a Műszaki Egyetemet, elvégre a BME 2008 óta, vagyis a kezdetektől képviselteti magát a Pneumobil Versenyen. Az idei, XI. futamon kilenc ország (Magyarország, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Svédország, Szlovákia) összesen 40 csapata áll rajthoz.