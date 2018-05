Hatalmas rajtbeleset után magyar dobogó a TCR Európa-kupán

Óriási rajtbalesettel kezdődött a TCR Európa-kupa első zandvoorti futama. A hatodik helyről induló Reece Barr törte össze a Target Competition Hyundai i30 N TCR-ét úgy, hogy azonnal beküldték a biztonsági autót. A mezőny három magyarja közül a M1RA-s Nagy Dániel, és a Hell Energy Racing with KCMG versenyzője, Tassi Attila is férfias csatában őrizte meg pozícióját. Tassi végül dobogóra is állhatót, Nagy a hetedik lett, a JLG Sport versenyzője, Jedlóczky Márk pedig a 12. helyet szerezte meg Hollandiában.

Tassi Attila jól kapta el a rajtot, a harmadik helyről indulva már kezdte is kívülről az előzést a Tarzanban, amikor mögötte Reece Barr Hyundaija összeakadt a M1RA-s Nagy Dani i30-asával, de a magyar versenyző végül szerencsésen megúszta az ütközést. Nem úgy a fiatal ír, akinek a ripityára tört az autója, ráadásul a célegyenes közepén, úgyhogy jöhetett is be rögtön a biztonsági autó.

Tassi a második helyen haladva kezdhette meg a körözést a safety car mögött, Nagy Dániel a hatodik helyen autózott, miközben a pályamunkások elvitték a pályáról Barr autóját, és eltakarították a törmeléket, meg az olajat az aszfaltról. A spanyol Azcona vezette a mezőnyt a Cuprával, meg is tartotta első helyét egészen a kockás zászlóig.

Az újraindítás után Tassinak és Nagynak is keményen kellett védenie pozícióját. A Hell Energy Racing with KCMG fiatal magyarját a mezőnyön magát szépen átverekedő Jaap van Lagen támadta, a M1RA-s Nagyot Paulsen megelőzte, Danny Kroes azonban már nem bírt vele. Egyik magyar sem jött zavarba a versenyhelyzettől, pont annyi agresszivitással védték pozíciójukat, amennyit a helyzet megkövetelt tőlük. Csak a kockás zászló lengetése után lélegezhettek fel, Tassi végül a második lett, Jaap van Lage a harmadik, Nagy Dániel a hetedik helyen hozta be a M1RA Hyundaiját, és csapattársa, a portugál Francisco Mora is pontot szerzett a magyar csapatnak a kilencedik helyével. A TCR Európa-kupában versenyző harmadik magyar, Jedlóczky Márk a 12. lett.

Nagy Dániel összetettben továbbra is a második, a szerb Dusan Borkovic mögött, Azcona a harmadik, Tassi a hetedik.

Folytatás hétfőn 14.55-kor, a fordított rajtrácsos második futammal, amin Nagy Dániel a harmadik helyről indul.