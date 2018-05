Akciódús versenyen véreztek el a magyarok a WTCR főfutamán

Unalmasnak éppen nem mondható, de magyar szempontból kifejezetten csalódást keltő volt a túraautó-világkupa hollandiai fordulójának főfutama. Michelisz Norbert a 19., Nagy Norbert a 21., Szabó Zsolt a 24. helyről indult a hétfő délutáni versenyen, hármójuk közül azonban csak Nagy fejezte be a versenyt.

Szabó már a rajt után jelentősen lelassult, összeakadt Tom Coronel Hondájával, mindketten a boxban fejezték be a versenyt. Michelisz az elején még előzött néhányat, aztán valószínűleg úgy döntöttek a csapattal, hogy nincs értelme folytatni: kijött a garázsba, majd egyszer még visszament a pályára egy kis tesztvezetésre.

A legtöbb izgalmat Gordon Sheddennek és Esteban Guerrierinek köszönhetjük: a skót és az argentin körökön át csatázott a negyedik helyért, de Guerrieri megvédte a pozícióját, ott intette le a kockás zászló.

A mezőny közepén is volt akció, Filippi mellett egyszerre többen is elmentek, Morbidelli Alfáját meg is forgatta a Campos Racing versenyzője.

A főfutam végeredménye:

A Münnich Motorsport elégedetten készülhet Portugáliára, rengeteg pontot gyűjtöttek, annyit, hogy holtversenyben az élen állnak az Yvan Muller Racinggel, mindkét társaságnak 261 pontja van. A BRC Racing visszacsúszott a harmadik helyre 227 ponttal. Egyéniben a francia Yann Ehrlacher átvette a vezetést Yvan Mullertől, Rob Huff a harmadik helyre jött fel, Michelisz visszacsúszott a nyolcadikra - ennyire kavarja meg az erőviszonyokat a BoP.

Folytatás egy hónap múlva, június 23-24-én Portugáliában, Vila Realban.