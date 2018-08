Az eddiginél erősebb motorral támadunk a szezon második felében

A kétszeres kamion Európa-bajnok Kiss Norbert 2018-ban harmadik bajnoki címére hajt a Tankpool24 csapat Mercedes versenykamionjával. A szezon alatt az Origón vezetett blogjában osztja meg érzéseit és gondolatait a versenyhétvégék előtt és után. Most épp arról, hogyan töltötte a nyári szünetet, és hogyan készül a szezon második felét indító mosti hétvégére.

Hosszú volt a nyári szünet, de szerencsére futamgyőzelemmel ért véget a szezon első fele: Szlovákiában sikerült megnyernem az egyik fordított rajtrácsos versenyt. Ez segített abban, hogy kicsit visszanyerjem a motivációmat, hiszen a bajnokság első félidejében nem azok az eredmények születtek, amikkel elégedett lettem volna. Szlovákia után viszont egyre elérhetőbbnek látszott a csapat és a Mercedes részéről régóta ígért motorfejlesztés, így bizakodva kezdtem bele a pihenésbe júliusban.

Szerencsére sokat pihentünk, nyaralni ugyan nem mentünk sehová Mártival, de nem baj, mert szeretünk itthon lenni. Sokat foglalkoztunk a macskáinkkal, amelyik beteg volt, azt ápolgattuk. Egy napra el tudtunk ugrani a Tisza-tóhoz Sarudra, mindezek mellett azért kellett közben dolgozni is egy kicsit, amit egy percig nem bánok, mert végre jó hírekkel szolgálhatok.

Elkészült egy lépcső a motorfejlesztésben! Egy újfajta turbóból áll, ami nagyon jó lehetőséget ad a motor vezérlésével kapcsolatban, és a számok azt mutatják, hogy tényleg jobban is gyorsul az autó, erősebb lett a motor. Augusztus elején ugyanis egy titkos teszten ki is tudtuk próbálni az újítást a wörth-i kamiongyár tesztpályáján, de mivel ott nem lehet fényképezni, ezért el kell hinnetek fotó nélkül is, hogy ott voltunk. Szemmel látható a javulás, ami mindenképp optimizmusra ad okot. Nagyon örültem neki, mert sok ideje húzódott már, és ahogy írtam, a szezon elég csalódást keltően kezdődött, hiszen azokon a pályákon, amelyeken tavaly sikeresek voltunk - Hungaroring, SzlovákiaRing - nem igazán ment. Érezhető volt, hogy a mezőny fejlődik, mi meg toporogtunk egy helyben. De - remélhetőleg - csak eddig! Ez a fejlesztés visszaadta kicsit a hitemet és a motivációmat, mert bevallom, a szezon első felének végére kicsit elkedvetlenedtem, most viszont újra érzem, hogy versenyben lehetünk, ezért pedig nagyon hálás vagyok a csapatnak, nagyon ügyesen dolgoznak.

Fejlesztettük a 160 km/órás sebességhatár-szabályozót is, pontosabban nem mi, hanem a Mercedes gyár német mérnökei. Itt is értékes tizedeket nyerhetünk, de a rendszer használata elég rizikós, mert ha a megengedettnél tovább marad az autó 160 fölött, annak büntetés, sőt, kizárás is lehet a vége. Szóval most hétvégén, a csehországi szabadedzéseken majd kipróbáljuk, hogy hogyan tudjuk szabályosan használni. Készült egy biztonságosabb és egy agresszívabb változata is, meglátjuk, hogyan működik élesben.

Csehország jön, Most, hát... Nem a mi pályánk, ez biztos. Az elmúlt években a legrosszabb versenyeinket itt futottuk. A lassú kanyarokat nagy kigyorsítás követi, ezekből van négy a pályán, szóval nem gondolom, hogy itt óriási áttörést, mondjuk dupla futamgyőzelmet fogunk elérni. Viszont, ha másodikak, harmadikak, negyedikek leszünk, az mindenképp jó és előremutató, mert az azt jelenti, hogy azokon a pályákon, amik fekszenek nekünk, lesz esélyünk futamot nyerni. Így odaérhetünk az összetett bajnokság második helyére.

De ha Mostban nyerünk, akkor bajnok leszek év végén, mert az azt jelenti, hogy a vártnál is nagyobbat tudtunk előrelépni a fejlesztéssel. Ami egyébként nem végleges, ez csak az első verzió. Csehországban folyamatosan figyelni fogjuk az adatokat, és azok alapján megyünk majd tovább a munkával.

Pénteken szabadedzésekkel kezdjük a programot, a versenyhétvége utáni bejegyzésben pedig beszámolok majd róla, versenykörülmények között hogyan működött az új turbó.