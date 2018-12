Meztelen képen a Playboy-nyusziból lett autóversenyző

A közeljövő nagy durranása lehet a kifejezetten nőknek indított Forma-1-es sorozat, aminek egyik lehetséges résztvevője Doreen Seidel. A 33 éves német modell-autóversenyző 2011-ben kezdte karrierjét a motorsportban, előtte azért – biztos, ami biztos alapon – Playboy-nyusziként is megismertette magát a világgal.

2008-ban az év Playmate-je lett Németországban, majd néhány évvel azután, hogy kiteregette bájait, máshogy is megpróbált érvényesülni. 2011-ben indult az ADAC Cruze Kupában, majd több sorozatot is kipróbálva 2015-ben az Audi Sport TT Kupában is rajthoz állt, ezután a GT4 is következett, most pedig a Forma-1-be készül. A jelek szerint nem rest ehhez mindent bevetni.

Még néhány kép Doreenről:

Ha bajnok nem is lesz belőle, valószínűleg akkor sem marad munka nélkül ilyen testtel:

Mutatunk mindjárt overallos képet is, de előtte még ezt:

Ez még csak az aláöltözet:

Itt már igazán autóversenyzősen fest:

És a múlt, ami – bevallása szerint – megváltoztatta az életét: