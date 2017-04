Ilyen luxusban éli mindennapjait Dzsudzsák Balázs – fotók

Az Abu-Dzabiban található Al Maryah Island Four Seasons szállodában lakik Dzsudzsák Balázs, az al-Wahda magyar válogatott labdarúgója. Az Alomutazo.hu meglátogatta a focistát, akit egyébként klubjánál az elmúlt hónap legjobbjának választottak.

Az ötcsillagos luxusszálloda 2016. április 17. óta várja vendégeit – egy 34 emeletes elképesztő üvegtorony, amelynek az első 13 emelete elegáns szobákkal van tele, a többi pedig rezidencia, itt lakik Dzsudzsák Balázs lassan egy éve.

Forrás: Fourseasons.com

"Több apartmant is megnéztem Abu-Dzabiban, amikor kiérkeztem ide, de a Four Seasons tetszett a legjobban – mesélte az Álomutazónak Dzsudzsák Balázs. – Külön öröm számomra, hogy fantasztikusak itt a szolgáltatások, és van egy kis teraszom is, vagyis nincs lezárva minden, mint más felhőkarcolók esetében, így friss levegő áramlik a lakásba."

Az értékelések szerint ez az egyik legjobb elhelyezkedésű szállás Abu-Dzabiban, ár-érték arányban is kiváló hely. Ingyenes privát parkoló áll rendelkezésre a helyszínen, valamint a parkolóinas-szolgáltatás is díjmentesen vehető igénybe. Dzsudzsák Balázs kihasználja, hogy nem neki kell a parkolással fáradoznia, egy bérelt kocsit hajt Abu-Dzabiban.

A szálloda 200 világos és tágas szobával és lakosztállyal rendelkezik, és mindegyikből a tengerre nyílik kilátás. Plüsskanapé, ovális étkezőasztal és wellnesselemekkel rendelkező fürdőszoba is biztosított.

A medencéből a városra és a vízre nyílik panorámás kilátás. Dzsudzsák gyakran napozik és fürdőzik itt.

A szálloda épülete mindössze 800 méterre fekszik az abu-dzabi bevásárlóközponttól, amely topmárkák elképesztő luxusüzleteivel van telepakolva.

A legközelebbi légikikötő az Abu-Dzabi Nemzetközi Repülőtér, amely 27 km-re van a szállodától, ez fontos Dzsudzsák Balázsnak, hiszen sokat utazik.