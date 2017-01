Nadal szinte már olyan jó, mint fénykorában

Brutális csatában, az idei Australian Open eddigi legjobb mérkőzésén győzte le a 14-szeres Grand Slam-bajnok Rafael Nadal a jövő világelsőjének tartott Alexander Zverevet. A spanyol a 16 között a francia Gael Monfils ellen folytatja hétfőn. A Novak Djokovicot búcsúztató Denis Istomin újabb ötjátszmás párbajt nyert.

A múlt pénteki sorsolás óta lehetett tudni, hogy a férfiaknál a 3. forduló slágere Rafa Nadal és Alexander Zverev találkozója lesz (ha mindketten eljutnak addig). Tavaly már szembekerültek és Indian Wellsben meccslabdát hárítva nyert a spanyol (6:7, 6:0, 7:5).

Alexander Zverev, a jövő bajnoka Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Recep Sakar

„Minden nagy bajnok jó már fiatalon. Neki is megvan minden ütése, nagyszerű az adogatása, a tenyerese és a fonákja. Kétségtelenül már most a világ egyik legjobb teniszezője, egyike a következő Grand Slam-bajnokoknak. Nagy esélye van rá, hogy világelső legyen a jövőben"- mondta Nadal még az újabb mérkőzésük előtt a 19 éves németről, aki az év első napjaiban legyőzte Roger Federert a Hopman Kupában. Ennek megfelelően hangsúlyozta, nagyon kemény összecsapásra számít, a legjobbját kell hozza, hogy legyen esélye. Magyarul: a spanyol pontosan tudta, mi vár rá, ráadásul Zverev játéka, stílusa komoly kihívást jelent neki, mert az alapvonalról képes lenyomni őt.

Tapsoljatok!

Zverev lerohanta Nadalt, extra megoldásokkal egyből elnyerte az adogatását és a mallorcai egyetlen fogadóelőnyét egy jó szervával hárította 2:1-nél, ami elégnek bizonyult az első játszmához. A 2. szettben Nadal agresszívebben és pontosabban teniszezett, mindössze 3 pontot vesztett adogatóként, miközben most ő brékelt gyorsan. A játék képe a folytatásban sem változott sokat, bámulatos labdameneteknek tapsolt a Rod Laver aréna publikuma.

Zverevet a 3. játszmában elsősorban a szervája tartotta életben, majd a rövidítésben a bátorságának köszönhette, hogy újra ő vezetett.

Nadal azonban a harcos énjét csillogtatva küzdött, és az 5. szett elején 2:0-ra ellépett. Tekintettel arra, hogy több mint három órája nem vesztette el az adogatását, eldőlni látszott a csata. Igaz, az utóbbi 1-2 évben többször megtorpant hasonló helyzetben és kikapott.

Zverev mintha emlékezett volna erre, mert kihasználva a spanyol hibáit 1:2-nél visszabrékelt. A dráma az ötödik játékban ért a csúcspontjára, amikor brutális labdamenetekben kínozták egymást.

A fizikális megpróbáltatásokat Zverev bírta kevésbé, begörcsölt, a járás is nehezére esett. Mire valamennyire összekapta magát, már 4:2 volt Nadalnak, aki újabb esélyt már nem adott a németnek.

Pozitív, negatív

„Nagyon boldog vagyok, ez egy rendkívül fontos eredmény nekem. A legutóbbi ötjátszmás meccseimet elveszítettem, ezért is kellett ez a siker. Az önbizalom és sok más dolog miatt is nagyon fontos ilyen mérkőzéseket megnyerni. Kicsit idegesen kezdtem, de tudtam fordítani, erősíteni és az egész meccsen nagyon pozitív voltam. Fizikálisan kiválóan éreztem magam és teniszileg jobb szinten fejeztem be a játékot, mint ahogy kezdtem"- értékelt Rafa Nadal, aki 4:6, 6:3, 6:7, 6:3, 6:2-re nyert.

Nem mondhatni, hogy ne örült volna Nadal a győzelemnek:

„Csalódott vagyok, de tudom, hogy nagyszerű meccset játszottam, amiben sok volt a pozitívum. Győzni akartam és nyerhettem is volna, de rendben vagyok, elégedett a produkciómmal"- magyarázta, azért csalódott tekintettel Alexander Zverev a 4 óra 6 perces csata után az interjúszobában.

Megviselte a vereség: