A hétvégén már 20 fok közeli hőmérséklet lesz, így egyre többen merészkednek majd ki a szabadba. Száraz Dénes színész köztudottan nagy szerelmese a túrázásnak, segítségével megpróbálunk ajánlani néhány helyet családosoknak, fiatal pároknak és a komolyabb túrákat kedvelőknek.

"Szlovákiában születtem, keresztanyám pedig már ötévesen felvitt az Alacsony-Tátrába, a 2024 méter magas Chopokra. Már ott beleszívódott mindenembe a hegy" - kezdte az Origónak Száraz Dénes, aki amellett, hogy remek színész a sport megszállottja is.

Amatőr triatlonos, de lefutotta már a maratont is, tavasszal pedig a Magyar Everest Expedíció 2017 keretében legalább az alaptáborig (5344 méter) elkíséri a Mount Everestre Klein Dávidot és Suhajda Szilárdot, akik első magyarként oxigénpalack nélkül mászhatják meg a világ legmagasabb hegyét.

Suhajda Szilárd, Száraz Dénes, Klein Dávid Forrás: Balazs Mohai

"Gyerekként - ha nem is minden hétvégén, de - rendszeresen jártam kirándulni az Alacsony- és a Magas-Tátrába, a szlovák síparadicsomba. Aztán gimnázium környékén megszűnt ez a szerelem, főiskolás koromban, 22-23 évesen tért vissza az, ami gyerekként még természetes volt. Főiskolásként elegem lett a bezártságból, hogy tízórákat ülünk egy teremben, szóval elkezdtem megmutatni a budapesti barátaimnak a szlovák síparadicsomot, a Magas-Tátrát, a kedvenc helyeimet.

Ha könnyen elérhető, mégis csodaszép határon túli helyet kellene ajánlani, Száraz Dénes ezeket javasolná. Autóval csupán néhány óra, ám az Alacsony-Tátra akár családoknak, a Magas-Tátra a komolyabb túrázóknak is tökéletes helyszín lehet.

Az Alacsony-Tátra elérhető közelségben van Fotó: Vincze Barbara - Origo

"Nem is kerül sokba, sőt, júniustól megnyitnak a kempingek, ahol már néhány euróért meg lehet szállni, mindenkinek csak ajánlani tudom" - mondta a 38. születésnapját a jövő héten ünneplő színész.

Az Alacsony-Tátra is elérhető közelségben van:

Akik viszont Magyarországon belül, vagy még szűkebben, Budapest környékén maradnának, Száraz Dénes nekik is tud javasolni túrautakat.

"Ha Budapestet nézzük, rengeteg hely van a környéken, ahova gyorsan el lehet jutni. Én a lakhelyemet is ennek fényében választottam meg, az erdő 50 méterre van a lakástól, amit bérlünk. Ha a Széll Kálmán Tértől eljön az ember a 129-es busz végállomásáig, ami 10-15 perc, nagyokat lehet sétálni a budai hegyekben. Elég csak a János-hegyi kilátót vagy a Hármashatár-hegyet említeni. Én minden nap itt futok, a Hármashatár-hegy tetején például egy remek kilátó épült, érdemes oda felsétálni."

Kilátás a Hármashatár-hegy kilátóról Forrás: Vimeo/Turista Magazin

Ezek a kisebb túrák a családosok számára is tökéletesek. "A fiam mindjárt öt éves lesz, mi például akkor túráztunk a legjobbakat, amikor még nem tudott járni. Magamra kötöttem egy kenguruban és bejártuk a budai hegyeket."

A színész a fiával is túrázik Forrás: Dittric Ervin

Száraz Dénes egy másik kedvenc helye a Mátra, ahova Budapestről egy-másfél egy óra alatt el lehet jutni autóval.

"Galyatetőt kifejezetten szeretem, ráadásul ott is épült most egy új kilátó. A Mátrában rengeteg turistaút van, a 2 kilométerestől kezdve a 20 kilométeresig, tökéletes a családok számára is, de azoknak is, akik nagyobb túrát szeretnének beiktatni a hétvégébe. Azt szeretem Magyarországban, hogy nem is kell nézni az időjárás-előrejelzést, hiszen itt nincsenek extrém körülmények. Ha elered az eső, azt is ki lehet bírni egy esőkabáttal. Ráadásul bárhova megy az ember, a Mátrába, a Börzsönybe vagy akár a Zemplénbe, mindenhol talál egy órán belül egy falut, egy menedékházat vagy egy éttermet, itt nincsenek kitett helyek."

Játszik és az Everestre készül Fotó: Polyák Attila Száraz Dénes jelenleg a Karinthy színházban a Péter című darabban, valamint a Bánfalvy magánszínházban az Abigélben és a Londoni szextettben játszik. Amikor pedig nem dolgozik, akkor folyamatosan sportol és készül a Mount Everest alaptáborába, de azt mondta, elképzelhető, hogy az Everest melletti, 6180 méter magas Island csúcsra is felmegy. Erre streetworkouttal (szabadtéren való edzés felnőtt játszótéren) és sok hegyi futással készül.

A tavasz érkeztével egyre többen járnak a párok közül is romantikázni a természetbe, Száraz Dénes a Mátrát ugyanúgy ajánlja nekik is, mint a családosoknak.

Galyatető:

"A Mátrában vannak szállodák, panziók, ki lehet venni egy szobát, ha romantikázni szeretnének. De aki megteheti, az hétköznap is kimehet túrázni, akkor sokkal kevesebben vannak, el lehet kettesben bújni a világtól. Még a budai hegyekben is. Sokan azt gondolják, hogy ott mindig sokan vannak, de ha ha mondjuk egy kedd reggel felmennek egy budai erdőbe, akkor szinte senkivel nem fognak találkozni, nyugiban lehet romantikázni."

A komolyabb túrázóknak, akik egésznapos menetelést terveznek Magyarországon, Száraz Dénes a Budapestről csupán bő 20 kilométerre fekvő Dobogókőt ajánlja.

Dobogókő:

"Le kell tenni az autót valamelyik kisebb faluban, például Pilisszentkereszten és onnan felsétálni. De fantasztikus hely a Rám-szakadék is, onnan is fel lehet menni Dobogókőre, ott már lehet komolykodni.

Rám-szakadék:

De érdemes megnézni, hogy milyen teljesítménytúrák vannak hétvégente, mint például a Gerecse 50 vagy a Kinizsi Százas. Én is így szerettem bele a terepfutásba, láttam, hogy nem kell ezeken a túrákon 10-12 órát gyalogolni, hanem öt-hat óra alatt is lehet futni. Ezekkel a teljesítménytúrákkal gyorsan fel lehet fedezni Magyarország gyönyörű hegyvidékeit."