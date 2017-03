Az utánpótlás edzők is megérdemlik, hogy leírják a nevüket

Bruckner Gábor 1985-től 2015-ig dolgozott napilapos sportújságíróként a magyar sajtóban. Fiatal korában maga is élsportoló volt, ifjúsági asztaliteniszezőként magyar bajnoki érmet is szerzett. Fiai is pingpongoznak, így minden oldalról ismeri a magyar utánpótlássport helyzetét. Nem véletlenül jutott eszébe, hogy Mura Lászlóval közösen honlapot indítson, amivel összefogja az utánpótlássport kommunikációját.

Teljesen saját ötlet volt az utanpotlassport.hu létrehozása, vagy az évtizedek alatt voltak rá utalások a szakmában, hogy szükség lenne egy ilyen fórumra?

Harminc évig dolgoztam napilapos újságíróként, régóta szívügyem volt az utánpótlás. Pályafutásom alatt sokszor hallottam, milyen fontos az utánpótlás-nevelés, de láttam, hogy mégsem kapta meg a terület azt a figyelmet, ami kijárt volna neki. A sportági szövetségek foglalkoztak és foglalkoznak is ugyan a fiataljaik eredményeivel, de

nem volt olyan médium, amely globálisan kezelte volna az utánpótlássportot. És volt némi személyes indíttatás is: ifi válogatott asztaliteniszező voltam, és az 1974-es úttörő olimpia után megjelent a Népsportban a nevem, meg néhány mondat, amit nyilatkoztam. Nagy dolognak éreztem, emlékeztem rá, milyen érzés volt, és arra gondoltam, másnak is fontos lehet, ha kézzelfoghatóan fennmarad a neve.

Bruckner Gábor sportújságíró és üzletember szívügyének tekinti az utánpótlássportot Fotó: Szabó Gábor - Origo

Döcögős volt a kezdet?

2011. március 17-én indultunk el, előtte ősszel kezdtük el összerakni a vállalkozást. Szerencsére találtunk befektetőt, így az anyagi háttér hamar megteremtődött. Eleinte nem is volt igazi szerkesztőségünk, többnyire otthonról dolgoztunk, e-mailben, telefonon tartottuk a kapcsolatot. Az elmúlt hat évben sokat léptünk előre, van már székhelyünk és egyre látogatottabb a honlapunk, megkerülhetetlen tényezőnek számít a sportban. A Nemzeti Sportban van egy négyoldalas mellékletünk, az M4 Sporton magazinműsorunk, évente tartunk konferenciákat, és van egy díjunk is: szponzorunk és a MOB segítségével havi fél millió forinttal jutalmazzuk a legeredményesebb utánpótlás szakosztályokat.

Most pedig kiadtuk a világtörténelem első utánpótlás-évkönyvét, ami a 2016-os év teljes krónikáját felöleli.

Kinek szólnak elsősorban: a fiatal sportolóknak, a szüleiknek, az edzőknek vagy a szakosztályoknak, hogy figyeljenek a tehetségekre?

Az említetteknek mind egyszerre. Az utánpótlássport nagyon sokakat érint, és a mi munkánk fantasztikus visszajelzés a gyerekeknek és a szüleiknek is arról, hogy fontos, amit csinálnak.

Az utánpótlásedzők nincsenek reflektorfényben, ezek az emberek korábban leéltek úgy egy életet, hogy a kutya nem írta le a nevüket, nem kérdezték meg őket. Jó érzés, hogy nekik is teret tudunk adni. De sokat gondolkodtunk például azon, hogy milyen legyen a nyelvezetünk, fiatalos vagy ragaszkodjunk a hagyományosabb, konzervatívabb stílushoz. Sikerült egészséges egyensúlyt találni, és ma már úgy tudósítunk a hazai eseményekről, a világversenyekről is, úgy írunk publicisztikákat, hogy egyre többen kíváncsiak a híreinkre.

A világon elsőként Magyarországon jelent meg évkönyv az utánpóltássport eseményeiről Fotó: Szabó Gábor - Origo

Honnan jött az évkönyv ötlete? Nehezen tudom elképzelni, hogy valaki bemegy egy könyvesboltba, és utánpótlássport évkönyvet keresne.

Igen, ez igaz, ezért sem árusítjuk üzletekben a könyvet, amelyet a honlapunkon lehet megrendelni. Azért akartuk kiadni ezt a kötetet, mert tudjuk, hogy hagyományos sportévkönyv milyen sikeres és fontos kiadvány. Arra gondoltunk, miért ne lehetne ilyen az utánpótlássportnak is.

Hogyan állították össze?

Negyven sportágat öleltünk fel a könyvben, ami több részből áll: benne vannak a tavalyi év legemlékezetesebb eseményei, legsikeresebb sportolói, a legeredményesebb edzők, és van egy olyan fejezet, amelyben olyan, sporttal foglalkozó újságírók mesélnek, akiknek a gyerekei versenyeznek.

Valamennyi sportágról szöveges éves összefoglaló is szerepel a könyvben,aztán következik az eredményekről szóló rész, amelyben az országos bajnokságok dobogósai olvashatók, korosztályok szerint, továbbá a korosztályos világversenyek első három helyezettjei és a magyar résztvevők is mind benne vannak a felsorolásban. Mura László kollégám két hónapig dolgozott csak az eredmények összesítésével.

Piros Zsombor, az ausztrál nyílt teniszbajnokság junior győztese is az utánpótlássport egyik büszkesége Forrás: MTI/EPA/AAP/Lukas Coch

Volt ifi sportolóként, újságíróként és apaként is jól ismeri az utánpótlássport világát. Melyek a tapasztalatai, mi alapján választanak sportot a gyerekek?

Fontos szempont, hogy hol élnek a fiatalok. Területenként más sportágak érhetők el, ezért sokat számít, hogy, mondjuk, a fővárosban vagy valahol vidéken szeretne valaki sportolni. Emellett az adott sportág népszerűsége és eredményessége is fontos tényező. Olimpiák után például mérhetően megnő az érdeklődés a még kevésbé közkedveltnek gondolt sportágak iránt is. Szilágyi Áron és Berki Krisztián londoni győzelme után ki kellett bővíteni a Vasas vívótermét, mert mindenki vívni akart, a Fradi tornacsarnokába pedig nem fértek be a gyerekek, annyian jelentkeztek. Ezek a hullámok általában lecsengenek, de nagyban segítik a fiatalokat abban, hogy elinduljanak valamilyen irányba.

Szilágyi Áron londoni és rói olimpiai győzelme után ki kellett bővíteni a Vasas vívócsarnokát, annyi gyerek akart vívni Fotó: Tuba Zoltán [origo]

Megítélése szerint hogyan változott az utánpótlássport megítélése az elmúlt harminc évben?

A rendszerváltás utáni években sanyarú helyzetben volt az ágazat. Az egyéni sportágak szinte vegetáltak, mert míg az előző rendszerben a klubok mindent leszerveztek és anyagilag is fedeztek a sportolóknak, a rendszerváltás után mindez üzleti alapra helyeződött.

A teljes eltartottságból a teljes kiszolgáltatottság állapotába került a terület. Az utóbbi években viszont újra nagyot fordult a világ, ez nagyban köszönhető a TAO rendszerének és a 16 kiemelt sportág állami finanszírozásának. Nemrég utánpótlás edzői program is indult, ezek mind segítenek az utánpótlássport helyzetén.