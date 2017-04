Itt a tavasz, menjünk horgászni!

Itt a tavasz, itt a horgászszezon kezdete. Ma már több mint 400 ezer regisztrált horgász van Magyarországon, most annak a 9,6 millió embernek szeretnénk segíteni, akik még csak most ismerkednek ezzel a szabadidős tevékenységgel.

Télen csak visszafogottan táplálkoznak a halak, de amikor a víz hőmérséklete tíz fok fölé kerül, már igen jól lehet horgászni a békés halakra. Aki még sohasem pecázott, annak a legjobb választás kezdetben egy spiccbot. A boltokban kapható ún. zsebpecát pillanatok alatt hozzá lehet kötni a spiccbot végére, például az ún. clinch csomóval.

Amire figyelni kell, hogy 20-30 centivel rövidebb damilt használjunk, mint a spiccbot hossza, így a halat kiemelés után könnyen kézbe vehetjük. Persze spiccbotozásnál is merítőszákkal a legegyszerűbb kiemelni a megfogott halat, főleg, ha félkilósnál nagyobbat akasztottunk.

Ezzel a bottal akár egy kisgyerek is könnyedén horgászhat, számára 2 vagy 3 méteres botot ajánlunk, a felnőttek 4-5 méteres bottal tudnak a legeredményesebben halat fogni, de létezik 8 méteres verzió is.

Kora tavasszal érdemes minél vékonyabb - 0,12-0,16 körüli monofil - zsinórt és minél kisebb horgot használni, csalinak pedig az élőcsali - például a csonti vagy akár a kertben kiásott giliszta - a legjobb választás. Spiccbotozásnál a célhalak: kisebb keszegek, kárászok, sneci (szélhajtó küsz), sügér.

Szükséges holmi spiccbotozáshoz:

Spiccbot (ára: 1500 forinttól)

Zsebpeca (500 forinttól)

Tartalék horgok, ólmok, damil, úszó (1-2 ezer forint)

Merítőszák (3 ezer forinttól)

Csali (200 forinttól)

Akik nagyobb halra pályáznak, kipróbálhatják a legegyszerűbb etetőkosaras készséget. egy 3-4 méter körüli, 30-100 gramm dobósúlyú bot megfelelő lehet (sima teleszkópos, 2-3 részes pontyozó, gyakorlottabbak számára feederbot). A dobósúly azt jelenti, hogy milyen nehéz lehet a vízbe dobott szerelék. Kisebb tavakon elég lehet egy 10-30 grammos, bordás etetőkosár, folyókon - ahol csak mélyebb ismeretekkel rendelkezőknek érdemes próbálkozniuk - akár 80-100 grammos etetőkosár is szükséges lehet.

Fenekezéshez érdemes nyeletőfékes orsót vásárolni, ami annyit tesz, hogy ha az orsó hátsó részén található kart felkattintjuk, akkor a lazára állított fék hangját hallhatjuk majd kapás esetén (klasszikus karika kapásjelző ennek ellenére is nyugodtan használható - lásd képünkön). Így a nagyobb halak nem fogják bevinni a botunkat a vízbe.

Kapás nyeletőfékes orsóval:

Viszont ne feledjük, bevágás előtt a nyeletőféket ki kell kapcsolni! Hagyományos orsó is bevethető. A féket jól állítsuk be, hogy a kirohanó nagyobb hal ne vigye el a készséget.

Aki most ismerkedik a pecával, kész fenekezőszereléket is vásárolhat, jellemzően két horoggal. Ezt - a már említett clinch kötéssel - csak hozzá kell kötni a főzsinórhoz.

Tavasszal 20-22-es, nyáron 25-ös főzsinór használata lehet a legcélravezetőbb. Fenekező horgászatnál a nagyobb keszegeken és a kárászokon kívül a célhal jellemzően a ponty. A pontyhorgászat tilalmi ideje május 2-tól május 31-ig tart, ekkor erre a halra nem lehet célzottan horgászni, illetve a kifogása esetén vissza kell engedni. (Sok vízkezelő felmentést kap a pontytilalom alól, ezeken a helyeken májusban is lehet pontyra horgászni - erre minden esetben kérdezzünk rá.)

Az etetőkosárba szánt etetőanyagot érdemes már a peca előtti nap összekeverni vízzel, és egy kevés - erre a célra gyártott - aromával, de különféle magvakat - kukorica, kendermag, tigrismogyoró, lenmag, repcemag stb. - vagy élőcsalit - csonti - is érdemes hozzáadni.

Az etetőanyag akkor megfelelő, ha közepes erőkifejtés esetén már összetapad. Érdemes a vízparton egy gombócot bedobni a parthoz közel, és megnézni, hogy milyen gyors az oldódása és milyen felhő képződik körülötte. Az etetőanyagunk akkor megfelelő, ha rögtön elkezd kissé felhősödni, és ez körülbelül 10-15 percig tart.

Kora tavasszal keveset etessünk, és a halakat akkor érdemes a sekélyebb részeken keresni, ha már sokat süt a nap, egyébként ilyenkor még általában a mélyben tanyáznak, bandákba verődve. Míg nyáron a halat könnyedén az etetőkosarunk és a horog közelébe csábíthatjuk egy szisztematikus etetéssel, hűvösebb időben még keresőhorgászatot érdemes alkalmazni, ilyenkor ne mindig ugyanoda juttassuk be a szereléket, és körülbelül 15 percenként dobjunk újat.

A methodkosár A bordás etetőkosár helyett egyre többen alkalmaznak ún. methodkosarat, amellyel főleg az intenzíven telepített tavakon (magántavakon) lehetünk eredményesek, de az egyesületi tavakon is jó választás lehet. Az Angliában kitalált method lényege, hogy az egyetlen, általában lebegő csalis horgot úgy kínáljuk föl, hogy belegyúrjuk a jellemzően apró szemcsékből összegyúrt és/vagy átrostált etetőanyagba. Az etetőanyag környékén keresgélő békéshal így felszippanthatja a horgot, majd megiramodik - ilyenkor nagy bevágásra nincs is szükség, elég beleemelni a botba -, miután a féket megerősítettük vagy kézzel lefogtuk a damilt.

Szükséges felszerelés:

Fenekező- vagy feederbot (ára: 5 ezer forinttól)

Nyeletőfékes vagy hagyományos orsó (5 ezer forinttól)

Kész fenekezőszerelék (kb. 500-800 forint/darab)

Tartalék horgok, ólmok, damil (1-2 ezer forinttól)

Etetőanyag, 3 kilós kiszerelés (ezer forinttól)

Merítőszák (3 ezer forinttól)

haltartó, ha el kívánjuk vinni a halat (1-2 ezer forinttól)

Minimum 2 db földbe szúrható villás bottartó (2-300 forint/darab)

Hasonló felszereléssel akár rablóhalra is horgászhatunk, de figyelem, a csuka tilalmi ideje február 1-jétől március 31-ig tart, míg a másik népszerű ragadozóra, a süllőre március 1-jétől és április 30-ig tilos a horgászat.

Az etetőkosaras szerelék helyett rablózás esetén egy 10-40 grammos ólmot és például egy nagyobb, süllőző horogra vagy csukázó hármashorogra feltűzött halszeletet használhatunk.

A fenekező rablózásnál látványosabb az úszós módszer, a boltokban megvásárolható kész süllőző- vagy csukázószerelék is.

Rablózás esetén a csalit vízközt kell felkínálni, az eresztéket - horog és úszó közötti távolság - néha módosítsuk, ha nincsen kapás, de a helyünket is érdemes többször megváltoztatni. Rablózásnál mi keressük a halat, mivel itt nincsen etetés, több helyen is szerencsét kell próbálni. A süllők mélyebben, míg a csukák félvízen vagy a felszín közelében, a nádak, különféle búvóhelyek - vízbe dőlt fák, medertörések - környékén találhatók meg. A pontyozóbotunk, -orsónk és -damilunk megfelelő lehet az úszós rablózáshoz is.

Fontos megismerni a tilalmi időszakokat:

A rablózás legsportszerűbb módja a pergetés, amikor általában egy könnyű pergetőbotot, stabil fékrendszerű pergetőorsót, a legtöbb esetben fonott zsinórt használunk, és a harapásbiztos előke végén található kapocsra műcsalit helyezünk (villantó, wobbler, gumihal). Ezzel pásztázzuk végig akár az egész tavat, vagy a folyó egy jelentős - több száz méteres - szakaszát a partról vagy csónakból. De a kezdők lehetőleg ne ezzel próbálkozzanak először, vagy kérjék egy haladó sporttárs segítségét!

Hol horgásszunk?

A kezdőknek mindenképp egy tavon érdemes kezdeniük. Van több olyan magántó, ahová nem kell állami horgászvizsga (először mindig érdeklődjünk a feltételekről telefonon a tógazdánál). A helyi - sokszor az országosnál szigorúbb - rendet ezeken a magántavakon is kötelező betartani. Az országos horgászrendet mindenkinek ismernie kell.

Aki ki szeretné próbálni a horgászatot, két lépésben közel kerülhet a vízparthoz úgy, hogy el sem mozdul a számítógépe mellől.



A turista állami horgászjegy (2000 forint) évente egyszer váltható ki, és a váltás időpontjától számítva a 90. nap végéig érvényes. A turista horgászok csak egy bottal horgászhatnak. A turistajegyet nem mindenhol fogadják el (minden esetben kérdezzük meg erről a kinézett horgászvíz kezelőjét), de például a Balatonon, a Tisza-tavon, Velencei-tavon nyaraló kezdőknek nagyon jó választás a horgászat megismeréséhez.

Ezek után a neten is megvehetjük, akár perceken belül a horgászjegyünket, stílszerűen a Horgászjegy.hu-n.

Lehet tenni személyesen több helyen is horgászvizsgát (a tananyag innen letölthető), amely után még ki kell váltani az állami horgászjegyet, végül a területi jegyet is. Ezt azoknak javasoljuk, akik rendszeresen szeretnének horgászni.