Klein Dávid és Suhajda Szilárd május 23-án nepáli idő szerint hajnali három órakor elhagyta a Mount Everest alaptáborát és a Magyar Everest Expedíció 2017 keretében elindult a világ legmagasabb hegyének csúcsára. Az előttük álló csúcsmászó kör várhatóan legalább öt napot vesz igénybe.

Klein Dávid és Suhajda Szilárd alaptábor-vezetőjükkel, Török Edinával együtt április 7-én érkeztek meg a Mount Everest déli oldalának alaptáborába, amellyel elkezdődött a felépítés időszaka. A két hegymászó az elmúlt másfél hónapban három akklimatizációs kört teljesített, amelyekből az utolsó alkalommal rendhagyó módon a halálzóna kezdetén, vagyis 8000 méteren éjszakáztak, ezzel felkészítették a szervezetüket a csúcs elérésére.

Mindezek után a háromfős csapat egy már bevált, minden expedíció során alkalmazott stratégia szerint levonult mélypihenőre melynek helyszínének a magyar hegymászók a serpák fővárosát, a 3440 méteren lévő Namche Bazaar nevű városkát választották. Az oxigéndús környezetnek köszönhetően a szervezetük hatékonyabban és gyorsabban képes a regenerálódásra, ami a sikeres csúcstámadás egyik fontos tényezője lehet. Ez alatt az ún. „mélypihenő" napjai alatt Dávid és Szilárd folyamatosan elemezték az időjárás-előrejelzéseket, valamint egyeztetettek más expedíciókkal is a csúcsmászás lehetséges dátumáról. Az oxigénpalack nélkül mászók számára az időjárási ablak – vagyis az a néhány nap, amikor enyhe a szél, illetve alacsony a páratartalom – létfontosságú.

„Azt hiszem, nem nagyon éltem még át időjárás szempontjából ennyire szeszélyes szezont: nem arról van szó, hogy a hegy egyáltalán nem kínál lehetőségeket, de az előrejelzésben feltűnő ablakok (gyakran inkább rések) folyton-folyvást változnak, elmozdulnak, bezárulnak..." – mondta Klein Dávid a tehetetlen várakozásról.

Hosszú hetek után viszont végre elérkezett a pillanat, amelyet Suhajda Szilárd így írt le: „Kifogytam a szavakból. Minden idegszálammal a csúcsmászásra koncentrálok. Az izgatottságtól már aludni is alig tudok. Előttünk az utolsó, a csúcsmászó kör, a mindent eldöntő napok, a lehetőség: igaz, megfelelő időjárásablakról aligha beszélhetünk. De még így is: most jött el az idő! Közeledik a vége..."

A két hegymászó a csúcsmászó kör során napról napra és táborról táborra haladva oxigénpalack nélkül közelítik meg a világ legmagasabb pontját. Alszanak 6400 (C2) és 7200 (C3) méteren, majd miután elérték a négyes tábort, innen bár néhány óra pihenés, de egész napos ébrenlét és mászás után várhatóan este indulnak tovább a csúcs felé, hogy másnap közösen felérjenek a 8848 méter magas csúcsra, „oda, ahol látod, ahogy gömbölyödik a Föld, elfelé zuhan a horizont" – fogalmazott Klein Dávid.

„Hinni akarom és tudom, hogy bennem van a szükséges erő, a kitartás, a tudás; hogy képes vagyok végigcsinálni, hogy képes vagyok feljutni, túlélni és visszatérni! És hiszem, hogy adja az Ég, hogy szerencsénk legyen! Merthogy az is kell! Jó szerencse!" – írta le érzéseit az előttük álló embert próbáló feladatról Suhajda Szilárd.