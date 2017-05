Meghódították Tenerifét a magyar fitneszesek és testépítők

Tíz arany-, tíz ezüst- és tizenegy bronzérmet nyertek a magyarok a WBPF nevű szervezet Tenerifén rendezett fitnesz- és testépítő Európa-bajnokságán.

A WBPF Hungarytól származó információ szerint a 17 ország részvételével megrendezett Eb-re a magyar csapat 29 versenyzőt és három küldöttet delegált, és végül a legeredményesebb nemzetnek bizonyult 31 éremmel.

Érdekesség, hogy az Eb-színpadot egy elegáns bevásárlóközpont tetőteraszán állították fel, így a versenyt a szabad téren követhették a nézők a vulkáni maraványokra épített szigeten. Mivel a spanyolok két arany mellett több értékes helyezést is begyűjtöttek, reggeltől estig több százan drukkoltak a versenyzőknek. A magyarok közül többen is dupláztak, mivel a 40-50 év feletti master és a 30-40 év feletti lady kategóriák indulói a szenior korosztályban, a fiatalabbak mezőnyében is elindulhattak, továbbá a juniorok is versenyezhetnek a seniorok között.

A miskolci sportmodell Becsei Kitti egyhangú pontozással az összetett női versenyt is megnyerte, így két Eb-arannyal térhet haza. "Lévén nem a WBPF Hungary az államilag támogatott sportági szakszövetség Magyarországon, a versenyzők a saját költségükön utaztak ki az Európa-bajnokságra. Külön öröm és köszönet illeti a csapat minden tagját azért, hogy pénzt, időt nem sajnálva kimagasló teljesítményükkel népszerűsítik hazánkat egy ilyen rangos nemzetközi versenyeken" - nyilatkozta Sebestyén Péter, a WBPF Hungary elnöke.

A magyar aranyérmesek: Harnos Kristóf (Handicap/kerekesszékes testépítő), Kishonti Noel (Junior Bodybuilding), Tóth Anita (sport physique +40 év), Becsei Kitti (sport physique +165 cm és női abszolút bajnok), Elek Nikoletta (junior model physique), Lukács Éva (lady model physique, model physique -165 cm), Till Bernadett (model physique -160 cm), Prókai Eszter (model physique +170 cm).

Ezüstérmesek: Sinkó Zoltán (Masters Bodybuilding 40-49 év), Gál Ádám Roland (Bodybuilding -90 kg), Gál Sándor (athletic physique -180 cm), Dr. Papp Gábor (sport physique -180 cm), Somogyi Renáta Csilla (Muscular Physique), Kárpáti Ágnes (athletic physique), Tóth Anita (sport physique +165 cm), Solymosi Anita (lady model physique), Mészáros Eszter (model physique -160 cm), Solymosi Anita (model physique -170 cm)

Bronzérmesek: Kishonti Noel (Bodybuilding 80 kg), Sinkó Zoltán (BodyBuilding -75 kg), Simon Tamás (athletic physique +180 cm), Ésik Zoltán (sport physique -172 cm), Kovács Dániel (sport physique +180 cm), Neményi Rita (athletic physique), György Kinga (sport physique -165 cm), Sági Claudia (junior model physique és model physique -165 cm), Keller Tímea (lady model physique +165 cm és model physique -170 cm).

A WBPF szervezetet 2009-ben alapították, az első világbajnokságnak Dubaj adott otthont. A világszövetség jelenleg 143 tagországgal rendelkezik, az ázsiai országok közül Indiában, Kínában, Malajziában, Thaiföldön és Indonéziában a WBPF számít a sportág szakszövetségének.