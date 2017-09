NBA-sztár és a Harlem Wizards-show a Hősök terén

Az idei lesz az ötödik alkalom, hogy a Magyar Kosárlabdázás Napjával ünneplik a sportágat Budapesten, és most először kétnapos rendezvénnyel készülnek a szervezők.

Aki a magyar férfi kosárlabda-válogatott fantasztikus Európa-bajnoki szereplése után kedvet kapott a sportághoz, annak csak szeptember 22-23-ig kell kibírnia, hogy testközelből megtapasztalhasson mindent, aminek köze van kosárlabdához. A Hősök terére szervezett rendezvényen egyszerre ünneplik a Magyar Kosárlabda Országos Szövetség 75. születésnapját, valamint a streetball 25 éves hazai történelmét.

Az első Streetball Challenge-t 1993-ban tartották meg Magyarországon, azóta a 3x3 játék olimpiai rangra emelkedett, hiszen 2020-ban Tokióban már a programok között szerepel a sportág. Az idei rendezvényről szóló sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az elmúlt 25 évben 22 városban 197-szer szerveztek eseményt a streetballhoz kötődően, valamint 2415 pályát állítottak fel, melyeken 15760 csapat kosárlabdázott.

A Magyar Kosárlabda Országos Szövetség elnöke szerint a hazai kosárlabda népszerűsége nagy részben az utcai kosárlabdának köszönhető.

Magyarországon a labdarúgás után a kosárlabda az a sportág, aminek a legnépesebb az utánpótlása. Ez annak a mennyiségi programnak az eredménye, amit hét-nyolc éve kezdett el a szövetség" - mondta a tájékoztatón Szalay Ferenc.

A magyarországi streetballt kezdetektől támogató Adidas Budapest Kft. képviseletében Császári Attila marketing igazgató felelevenítette: "huszonöt éve remegő gyomorral köteleztük el magunkat a streetball mellett, és nem hittük, hogy a negyedszázados jubileumot is megünnepelhetjük".

A névadó Nemzeti Közművek Zrt. marketing és kommunikációs igazgató igazgatója, Felkai György szerint a legfontosabb, hogy a streetball megszeretteti a sportot, azon belül a kosárlabdát. A fesztiválnak köszönhetően eljutunk a fiatalokhoz, a férfi válogatott közelmúltbeli sikerével pedig az élsport és a tömegsport közösen erősíti a sportágat".

Az eseményen hivatalosan is bejelentik majd, hogy Magyarország csatlakozik a junior NBA-programhoz, melyben a világ legerősebb bajnokságának arculati jeleivel rendezik meg a programhoz kapcsolódó iskolák versenyét. A kétnapos fesztivál sztárfellépői között lesz egy NBA-játékos, láthatunk Harlem Wizards-show-t, koncerteket is. Dobóversennyel, valamint kerekesszékes- és old boys-tornával is készülnek a szervezők. A nézők a női- és a férfi kosárlabda válogatott tagjaival is találkozhatnak majd.

A Hősök terén 22 pályán zajlanak a mérkőzések, a centerterületen egy majdnem 2500 fős lelátót építenek. Az eseményre a belépés ingyenes.