A liga vagy a Raiders bajba kerülhet a fogadások miatt

Mást és mást mondanak az NFL, illetve Nevada állam szabályai a szerencsejátékokról, ami legkésőbb 2020-ban, az Oakland Raiders Las Vegasba költözésekor gondot okozhat.

Bár az Oakland Raiders 2020-as költözése még odébb van, már most látható, Las Vegas városa (és Nevada állam) több fronton is összetűzésbe keveredhet az NFL-lel. Most éppen a Nevada Gaming Commission (a helyi fogadási bizottság) jelezte, a Raiders új stadionjában olyan alkalmazásokat vet be, amelyek segítségével okostelefonokról lehet fogadni a meccsekre. Ezt az állam szabályai ugyanis megengedik. Nem úgy az NFL regulái, amelyek a csapatok számára kifejezetten tiltják, hogy az arénáikban szerencsejátékot folytassanak, vagy annak helyszínei legyenek.

A vegasi pénzcsinálókat ez persze nem érdekli. Mi hozzuk a szabályokat. Itt mi döntjük el, hol lehet mobilon szerencsejátékot űzni. Az NFL még csak kapcsolatba sem lépett velünk ezen üzletpolitika miatt" – jelentette ki Tony Alamo, a fenti bizottság első embere az ESPN-nek. Brian McCarthy, az NFL szóvivője viszont gyorsan világossá tette, hogy a Raidersnek az NFL szabályaihoz kell alkalmazkodnia, nem pedig Nevada államéihoz.

Az ilyen jellegű problémákat Mark Cuban, a Dallas Mavericks kosárcsapatának tulajdonosa már megjósolta, szerinte az NFL túl gyorsan és meggondolatlanul vállalta be Las Vegast. „Miért tették ezt? Csak mert egy sikkes, új stadiont húztak ott fel? Az NFL engem egy vágósúlyban lévő zsíros disznóra emlékeztet. A liga előbb-utóbb a saját sóvárságába fullad bele" – mondta Cuban az ESPN-nek.