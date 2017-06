Kevesebb mint egy hónappal a XII. Hungarian Bowl, azaz a magyar amerikaifutball-bajnokság döntője előtt a résztvevő csapatok kiléte még nem ismert, de az előkészületek már javában zajlanak és azt is tudni, hogy jeles díszvendégek teszik tiszteletüket a Hidegkuti Nándor Stadionban július 8-án.

A Hungarian Football League (HFL) 2017-es szezonja az elődöntőknél jár, a június 24-25-i hétvégén a Miskolc Steelers-Budapest Wolves és az Eger Heroes-Budapest Cowbells mérkőzések győztesei jutnak a rájátszás döntőjébe.

A Magyar Amerikai Futball Szövetség meghívására a XII. Hungarian Bowl díszvendége lesz a New England Patriots, a Pittsburgh Steelers és a Cincinnati Bengals egykori játékosa, Meskó Zoltán.

Az NFL-t és az amerikai futballt régóta követők 2010-ben ismerhették meg a draft ötödik körében, összességében 150. helyen kiválasztott, magyar felmenőkkel is rendelkező rúgójátékost, Meskó Zoltánt. A New England Patriots által kiválasztott punter három idényt játszott a bostoni csapatban, amellyel részt vett a 2012-es XLVI Super Bowlban. Most pedig a MAFSZ meghívását elfogadva ott lesz a XII. Hungarian Bowlon is, ahol többek közt a kezdőrúgást is elvégzi majd. A volt NFL-játékossal személyesen is találkozhatnak majd az érdeklődők a döntő előtt egy Meet&Greet keretében.

Szintén a szövetség felkérését elfogadva, Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár vállalta a XII. Ratio Media Hungarian Bowl fővédnöki teendőit, a döntőt felvezető Himnuszt pedig egy igazi világsztár, Miklósa Erika opera-énekesnő előadásában hallhatják majd az Hidegkuti Nándor Stadionba kilátogatók. A mérkőzés félidejében az idén 10 éves DRuMSTeRS pörgeti majd a hangulatot.