NBA - ők kelhetnek el a draft első körében

Már csak napok választanak el minket az NBA idei játékosbörzéjétől, helyi idő szerint csütörtökön Brooklynban a 30 csapat a legtehetségesebb egyetemisták és tengerentúli fiatalok közül szemezgethet.

Bár szinte minden évben vannak hasonló kijelentések, az idei draft tényleg olyan tehetségekben bővelkedik, akik hosszú távon megváltoztathatják egy-egy franchise jövőjét. A főképp potenciális sztárirányítókban bővelkedő börze első három helyére az előrejelzések olyan játékosokat tesznek, akik a szakértők szerint más évjáratban alighanem biztos 1/1-es kiválasztottak lennének.

Nézzük át, kik lehetnek reális célpontjai az úgynevezett lottóhelyeken választó csapatoknak, azaz a draft első 14 helyén mely játékosok kelhetnek el.

Philadelphia 76ers – Markelle Fultz - irányító

Nem kérdés, hogy a 76ers azért adta fel idei harmadik választásai jogát másik értékes jövőbeli draftjogokkal szemben, mert szeretne lecsapni a Washington egyetem elsőéves játékmesterére. Fultz remekül bánik a labdával, ám bedobónak sem utolsó, így remekül illeszkedhet a már meglévő Embiid-Simmons-Saric tengely köré, mint a Sixers kezdő irányítója.

Los Angeles Lakers – Lonzo Ball – irányító

Kellemes problémája van a Lakers újdonsült GM-jének, Magic Johnsonnak, hiszen ha végül nem cseréli lefele a draftjogot, akkor is sztárral bővülhet a fiatal alakulat. Hogy a jelenlegi Russell, Clarkson tandemmel hogyan sikerül elosztani a játékidőt, az egyelőre a jövő kérdése, mindenesetre a tavalyi Ingram-választás után felelőtlenség lenne Josh Jackson választása itt. Ball marketingszempontból nem kerülhetne jobb helyre.

Boston Celtics – Jayson Tatum – csatár

A legsötétebb ló az idei drafton az 1/3 sorsa, hiszen a Celtics GM-je, Danny Ainge egyre jobb pozícióban van, hogy az évek alatt összegyűjtött fél tonna draftjogot sztárjátékosra (Paul George? Jimmy Butler?) váltsa be. Ha ez mégsem sikerülne, Tatum hosszú távon remek, stabil választás, hiszen a nem rossz újonc évet hozó Jaylen Brown játékidejét nem zavarná, ráadásul felső posztokon elkél a segítség Horford mellé.

Phoenix Suns – Josh Jackson – csatár

Devin Booker személyében a Suns megtalálta a franchise playerét, a tavalyi drafton pedig két jogot is elköltött magasemberekre (Bender, Chriss). Itt az idő, hogy a maradék wing pozíciót is befoltozza, főleg, hogy TJ Warren sérülékenysége miatt inkább számítanak rá hatodik emberként. Jackson borzasztóan univerzális, akinek bőven van ideje összenőni Bookerrel, mint a jövő bedobó párosa.

Sacramento Kings – Jonathan Isaac – csatár

A Kings tavaly a DeMarcus Cousins-cserével megkezdte az újjáépítését, a dobóhátvéd poszton (Buddy Hield) kívül pedig talán egyetlen poszton sincs hosszú távú jelölt. Isaac fantasztikus freshman kampánya után minden mock drafton előkelő helyre mászott fel, hajtós, sokoldalú játéka pedig jól illeszkedik a Kings építkezésébe.

Orlando Magic – De'Aaron Fox – irányító

A Magic félig újjáépülő, félig pedig rájátszó csapatot próbált építeni tavaly, az eredmény pedig természetesen közelebb volt a katasztrófához, mint az eredményességhez. Az Oladipo- és Ibaka-csere után nyugodtan húzhatnak nyersebb tehetséget, főleg, hogy az Elfrid Payton-projekt nem tűnik túl stabilnak.

Minnesota Timberwolves – Lauri Markkanen – erőcsatár/center

Jól áll a Wolves, hiszen a Towns, Wiggins párosra lehet építeni, a tavalyi börzén pedig Kris Dunnban Rubio esetleges pótlását is megtalálták. Markkanenből bármi kisülhet: lehet, hogy ő lesz a következő Kristaps Porzingis, de az is lehet, hogy csak Alex Len-szerű karriert futhat be – így vagy úgy, a Wolves újabb építőkockát helyez el felhőkarcolójában.

New York Knicks – Dennis Smith – irányító

Carmelo Anthony sorsa kérdéses a Nagy Almában, ám nem kérdésesebb, mint Derrick Rose-é, akit már februárban is igyekeztek elcserélni. Smith hátrajátékában és motivációjában vannak kérdőjelek, de egy agresszív, tehetséges támadójátékos, aki idővel kitanulhatja a poszt minden mesterségét. Egy biztos: a Gardenben gyorsan közönségkedvenccé válhat.

Dallas Mavericks – Frank Ntilikina – irányító

A Mavericks előző szezonjában gyorsan fel kellett ismerni, a rájátszás nem lehet cél, a csapat pedig megtette az első lépéseket az újjáépítés irányába (Noel-csere, Williams elengedése). A francia Ntilikina 19 éves sincs, viszont már most látszik, minden eszköze megvan hozzá, hogy NBA-szintű kezdő legyen. Csak nehogy a következő Roddy Beabuois-t draftolják.

Sacramento Kings – Zach Collins – center

Bár a Cousins-csere után Willie Cauley-Stein mutatott életjeleket, a korábbi Isaac-húzást meg lehet erősíteni egy centerrel. Collins borzasztó hatékony vezére volt az idei March Madnessben döntőző Gonzagának, és akár már első évében kezdhet a Kingsben.

Charlotte Hornets – Malik Monk – hátvéd

Ha tényleg lecsúszik idáig, akkor óriási lopáson kaphatjuk a Hornetset, hiszen a tavalyi középiskolás recruitok között a legjobb dobóhátvédként köszönthettük a Kentucky freshmanjét. A pontgyártás nehezebben fog menni az NBA-ben, de Kemba Walker mellett megbízható hátvédtársra találhat.

Detroit Pistons – Justin Patton – center

A Pistons állítólag árulja Andre Drummondot, így a Creighton centere könnyen jöhet a pótlására. A Van Gundy-féle csapatépítésben mindig szükség van egy stabil magasra, Patton pedig tökéletes magasember lehet a kinti dobók hibáinak eltakarítására.

Denver Nuggets – John Collins – erőcsatár

A Nikola Jokic-éra kezdetét vette, ám a szerb sikerességéhez szükség lesz egy stabil párra magasember poszton. Faried atletikussága megkopásával egyre kevésbé tűnik kezdő szintű játékosnak, Collins így friss lendülehetet lehelhet a Nuggets frontcourtba.

Miami Heat – Donovan Mitchell – dobóhátvéd

Ne áltassuk magunkat, Dion Waiters csodaszezonja nem feltétlenül ismétlődik meg. A Heat nyara érdekesen is alakulhat (főleg, ha rámennek Gordon Haywardra), viszont Riley húzhat egy biztonsági dobóhátvédet Mitchell személyében, aki már az első naptól stabil tagja lehet a rotációnak.

Kun Zsolt