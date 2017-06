Elkezdődött a cserebere az NBA-ben

A tehetséges D'Angelo Russell és a vándormadár Dwight Howard is azon játékosok között van, akik már a csütörtöki draft előtt csapatot cseréltek az NBA-ben.

Bár pár napja a 76ers és a Celtics pár napja már megegyeztek egy cseréről, az a tranzakció csak draftjogokat tartalmazott. Szerda hajnalban viszont tényleg kinyitott az NBA piaca, hiszen több neves játékos is máshol folytatja októbertől.

A piacot nagy valószínűséggel a New York Knicks nyitotta ki, még ha nem is egy cserével. Napvilágot látott ugyanis, hogy Phil Jackson nem zárkózik el Kristaps Porzingis elcserélésétől, főleg, ha a 8. helyen hasonló paraméterekkel rendelkező, ám kissé nyers finn magasembert, Lauri Markkanent tudná draftolni. A Knicks állítólag ajánlatot is tett a Sunsnál: Porzingisért Devin Bookert és az idei 4. választási jogot kérték, amit a Suns udvariasan visszautasított.

Az első tényleges csere a Los Angeles Lakers és a Brooklyn Nets között zajlott le. Látván, hogy a második helyről se fel, se le nem nagyon tud mozdulni a Lakers, nagyon úgy néz ki, hogy Lonzo Ball jövőbeli csapatát köszönthetjük benne.

Ezt erősíti meg, hogy a Los Angeles-iek mindössze két szezon után lemondtak 21 éves irányítójukról, D'Angelo Russellről, hiszen Timofej Mozgov behemót szerződésével együtt a keleti partra postázták. A Nets Brook Lopez 22 milliós lejáró szerződését és az idei 27. picket küldte a Lakershez, megszerezve a tehetséges Russellt, aki a hosszú éves építkezés első pillére lehet.

Bár az első pletykák szerint Jimmy Butler is cserét kért, az éjszaka végére kijött egy riport, miszerint szívesebben maradna Chicagóban, minthogy Clevelandbe passzolják el. Ettől függetlenül valószínűleg számíthatunk még próbálkozásra csapatoktól, főleg a 3. draftjogot birtokló Celticstől.

Brook Lopez után az NBA-pletykákról gyanútlan tweetelő Dwight Howard is csapatot váltott – mindössze egy év atlantai szolgálat után. Howardért és a 31. választási jogért a Charlotte Hornets jelentkezett be, amely Miles Plumlee-t, Marco Belinellit és a 41. draftjogot adta át. Egyelőre nehezen látni, hogy Plumlee vagy Belinelli hosszabb szerződése miért tetszett meg a Hawksnak (miközben hátra is cseréltek a drafton), mindenesetre Howard kalandos karrierje Charlotte-ban folytatódik.