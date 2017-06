Caitlyn Jennert is draftolták az NBA-be

Csütörtökön tartják az NBA-draftot, ahol leendő világsztárok várják, melyik csapat viszi el őket. Mi most a múltban tettünk egy kis sétát, hogy megnézzük, hogy került például a kosaras kiválasztottak közé az atlétika hajdani sztárja, Carl Lewis, a távolugrásban Mexikóvárosban a világból kirepülő Bob Beamon, vagy Caitlyn Jenner.

Az NBA-draft jelenlegi rendszerében alapesetben egy csapatnak minden évben csak két lehetősége van, hogy a legtehetségesebb fiatalokból válasszon a liga játékostoborzóján. A kiválasztás igazi tudomány, komoly felmérések és megfigyelések után döntenek a csapatok. Semmit nem bíznak a véletlenre, nem igazolnak le más sportágban sikeres sportolókat, és főleg nem csinálnak viccet vagy csak marketinget a dologból. Bezzeg régen, amikor 7, 10, 15 körös volt a draft, Carl Lewis is lehetett volna Michael Jordan csapattársa.

1989 óta kétkörös az NBA-draft, az NBA aktuális csapatai két körben választanak a világ legtehetségesebb fiatal kosárlabdázói közül, és sohasem akarnak hibázni. Scoutokat (játékos-megfigyelőket) foglalkoztatnak a klubok világszerte, Dávid Kornél például a Milwaukee Bucks európai játékos-megfigyelője. Korábbi főnöke, John Hammond a Kornél On Tourban azt nyilatkozta, azért foglalkoztatnak scoutokat, hogy pénzt, időt és energiát spóroljanak azzal, hogy már szűkítik a szóba jöhető fiatalok számát. Beleférne ma ebbe, hogy például Usain Boltot draftolják egy jó kosaras helyett, mint korábban Carl Lewist? Természetesen nem, pedig Bolt nem ügyetlen:

1989 előtt akár 15 körig választhattak a csapatok, a végén kisebb voltak a kockázat, mertek is ezzel játszani. Rengeteg egyetemről kikerülő tehetséges sportolót draftoltak, akiről tudták, sohasem áll profinak az NBA-be. Így kerültek NFL- és MLB-sztárok, olimpiai bajnok atléták, kosaras hölgy, japán óriás, de még egy újszülött is minden idők legérdekesebb draft pickjeinek listájára.

Nem jártas a draft rendszerében? Attól még, hogy egy profi csapat kiválaszt valakit a börzén, nem muszáj szerződést kötnie vele, és nem garantált, hogy bemutatkozik a ligában annak a csapatnak a mezében.

Carl Lewis: Egyértelműen a legnagyobb név a listán, kilenc olimpiai aranyérmet szerzett atlétaként. 1984-ben a draft 10. körében a 208. helyen választotta ki a Chicago Bulls. Ezután nyert négy aranyat a Los Angeles-i olimpián. Egyébként a Bulls ugyanezen a drafton szerezte meg Michael Jordant is, aki szintén nyert a Los Angeles-i olimpián. Lewis egyébként az NFL-drafton is elkelt, ott a Dallas Cowboys csapott le rá.

Bruce Jenner/Caitlyn Jenner: Ma már inkább lányai, nevelt lányai és nemváltoztató műtétje miatt szerepel az újságokban, pedig egykor a világ legjobb atlétájának tartották, aki 1976-ban olimpiai bajnoki címet szerzett tízpróbában. A Kansas City Kings 1977-ben marketingfogásként draftolta a 139. helyen. Róla fotó is készült Kings-mezben, a száma 8618-as volt, ami az akkori világrekordja volt.

Bob Beamon: Mexikóváros 1968-as olimpiai bajnok távolugrója gyerekkorában New Yorkban rengeteget kosárlabdázott, de végül a távolugrást választotta. A Phoenix Suns ennek ellenére 1969-ben már olimpiai bajnokként a 15. körben őt választotta.

Jim Brown: Az NFL-ben szereplő Cleveland Browns legendája négy sportágat űzött a Syracuse egyetemen (futball, kosárlabda, lacrosse, futás), kosárlabdában is jó volt, utolsó egyetemi szezonjában 15 pontos átlagot hozott. Bár mindenki tudta, hogy Brown igazi jövője a futball, a Syracuse Nationals 1957-ben a kilencedik körben az NBA-be is draftolta.

Bubba Smith: A Rendőrakadémia filmek Hightowere igazi multitálentum. Mielőtt színésznek állt, az NFL egyik rettegett védője volt, és két méter feletti magasságának köszönhetően kosarasnak sem lehetett utolsó. Az 1967-es NFL-drafton elsőként választotta ki a Baltimore Colts, de ha már a városba szerződött, a kosárcsapat Baltimore Warriors is kinézte magának, és a jegyzőkönyvekben örökre ő marad az 1967-es draft 114. választottja.

Dave Winfield: A Hall of Fame-tag baseballos nem állt meg ennél a sportágnál. Négy profiliga is draftolta 1973-ban (MLB, NFL, NBA, ABA). A két méter magas sportolót az Atlanta Hawks választotta az 1973-as börze ötödik körében.

Tony Gwynn: A tizenötszörös MLB All-Star baseballozó tehetséges irányító volt a San Diegó-i egyetemen, nem meglepő, hogy az 1981-es kiválasztón a tizenötödik körben a San Diego Clippers lecsapott rá. A klubvezetők szerint, ha nem tudta volna mindenki, hogy basbellozni fog, előrébb is elkelhetett volna.

Lucy Harris: A mai napig az egyetlen nő, akit hivatalosan is kiválasztott a drafton egy NBA-csapat. Nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, ez már örökre így marad. 1977-ben a hetedik körben (33 férfikosaras előtt) kelt el, a New Orleans Jazz választotta. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Denise Longot is kiválasztották a drafton 1969-ben, de azt az NBA érvénytelenítette.

Egy újszülött: Az Atlanta Hawks general managerének és feleségének 1974-ben épp a draft napján született meg a gyereke. Mit csinál egy jó csapatvezető ennek megünneplésére? A 10. körben az újszülöttet draftolja. A picket az NBA végül törölte, de ami megtörtént, megtörtént.

Okajama Jaszutaka: A japán Okajama minden idők legmagasabb játékosa, aki elkelt az NBA-drafton, inkább csak óriás volt, mint jó kosárlabdázó, 234 centiméterre nőtt. 1981-ben a Golden State Warriors a nyolcadik körben választotta őt, bár soha nem mutatkozott be a ligában.