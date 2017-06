Igazi sztár érkezhet James Harden mellé Houstonba

Az NBA-ben) szereplő Houston Rockets megszerezte Chris Pault, a Los Angeles Clippers sztárjátékosát.

Egybehangzó tengerentúli sajtóértesülések szerint a texasi klub három játékost, Patrick Beverleyt, Sam Dekkert, Lou Williamset, valamint egy 2018-as első körös draftjogot adott a 32 éves irányítóért.

A kilencszeres All Star-válogatott, kétszeres olimpiai bajnok Paul 2005 és 2011 között New Orleansban játszott, azóta pedig a Clippers csapatát erősítette, pályafutása során négy szezonban vezette a ligát gólpasszok, hatszor pedig labdaszerzések tekintetében, e mellett négyszer is bekerült a legjobb ötösbe.