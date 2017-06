Megvált legendájától a New York Knicks

Távozott posztjáról Phil Jackson, az NBA-ben szereplő New York Knicks sportigazgatója, aki játékosként és edzőként rekordot jelentő 13 bajnoki aranygyűrűvel rendelkezik.

A klub szerdán számolt be arról, hogy közös megegyezéssel szerződést bontottak a 71 éves szakemberrel, aki három évet töltött ebben a pozícióban.

"New Yorknak mindig különleges helye lesz a szívemben, itt kezdődött az NBA-karrierem. Nagyon hálás vagyok azért, hogy visszatérhettem ide. Reméltem, hogy sikerül bajnoki címet hozni a Gardenbe, mélységesen csalódott vagyok, hogy nem voltunk erre képesek. Ezt megérdemlik a New York-i rajongók." - nyilatkozta Jackson, akit számos döntése miatt kritizált a sajtó, illetve a szurkolók is.

Az edzősködéstől 2011-ben visszavonult Jackson 1967 és 1978 között játékosként erősítette a Knicks csapatát, és részese volt az 1970-ben, illetve 1973-ban szerzett bajnoki címeknek. A New York-i egyesület 44 évvel ezelőtt ért fel utoljára az NBA csúcsára.