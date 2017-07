Courtney Love meccsre hívta Courtney Love-ot

Az egyetemi bajnokság egyik játékosa, végzős linebacker a posztja és tavaly 76 szerelése volt - nem, nem a Nirvana néhai énekesének, Kurt Cobainnek az özvegyéről van szó, hanem egy másik Courtney Love-ról, aki a Kentucky Wildcats amerikaifutball csapatában játszik.

A két Courtney Love a közösségi oldalon ismerte meg egymást, lassan virtuális barátoknak mondhatják magukat.

Ő üzent rám először, elég menő érzés volt. Remélem, egyszer el tudom csalni egy meccsemre" - nyilatkozta a futballista Courtney Love. Az 1994-es születésű sportolónak saját emlékei nem igazán vannak a vele azonos nevű énekesnő munkásságáról, ami nem is csoda a köztük lévő 30 év korkülönbség miatt. "Ötéves koromban egy tanárom megkérdezte, tudok-e valamit Courtney Love-ról, de fogalmam sem volt, miről beszél, a szüleim magyarázták el, hogy kiről van szó."

A Kentucky végzős linebackere arról is mesélt, hogy az első üzenetváltás után születésnapján felköszöntötte névrokonát, aki válaszolt is neki. "Elég jó érzés egy olyan nővel üzeneteket váltani, mint ő" - mondta Love, aki tavaly harmadik volt a csapatában 76 szereléssel. "Az biztos, hogy sokat bizonyított a saját pályáján és én is próbálok hasonló hírnevet szerezni magamnak."

Az énekesnő, színésznő, divattervező Courtney Love egy véletlennek köszönhetően értesült róla, hogy van egy azonos nevű játékos az NFL előszobájának számító bajnokságban. Seth Meyers esti show-jában elmesélte, hogy egyszer beütötte a saját nevét a keresőbe, akkor szembesült a tényekkel. "Láttam, hogy létezik egy 22 év körüli, Courtney Love nevű linebacker. Akkor még azt hittem, hogy egy brit srácról van szó, mert láttam a neve mellett a U.K. rövidítést, aztán kiderült, hogy az a Kentucky Egyetemet jelöli (University of Kentucky). Úgy éreztem, írnom kell neki." A híresség beszélt arról is, hogy személyesen még nem találkoztak, de esélyes, hogy ez hamarosan megtörténik.

A Wildcats tavaly hét győzelemmel és hat vereséggel zárt az egyetemi bajnokságban (NCAA), ezen belül 4-4-es mérleget hozott a Délkeleti Konferenciában (SEC). A négy konferencián belüli győzelem pontosan annyi, amennyit Mark Stoops edző első három éve alatt szerzett a csapat. A Tennessee-vel és a Georgiával holtversenyben második helyen végzett az együttes a SEC keleti csoportjában.