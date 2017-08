A temetéstől az amputálásig minden lehet

Világklasszis ökölvívók némelyike cirkusznak és a bokszra nézve veszélyesnek tartja a Floyd Mayweather–Conor McGregor mérkőzést. A UFC-szakértő szerint egy Mayweather-vereség eltemetheti a profi bunyót, míg a legismertebb magyar bokszpromóter, Rácz Félix szerint inkább a UFC-nek jön jól a Las Vegas-i show.

Alighanem ha az ókori Rómában lennénk, akkor a kenyeret és cirkuszt jegyében senki sem foglalkozna azzal, mi értelme van a Floyd Mayweather–Conor McGregor mérkőzésnek, hogy mi szükség van rá, hanem megnéznék, a két gladiátor miképp veri agyon egymást, aztán boldogan mutatnák, kire kérik a halálos ítéletet. Most, 2017 derekán viszont téma, hogy miért kell két sportág két kiváló képviselőjének összemérnie az erejét, főleg úgy, hogy egyikük abszolút hazai pályán van (Mayweather, ugyebár), a következmények pedig beláthatatlanok.

Az ökölvívók érthetően védik a primátusukat, mert fejlődjön bármennyire is a UFC (2016-ban már öt olyan pay-per-view rendezvényük volt, amelynek előfizetői száma meghaladta az egymilliót),még mindig a bunyó áll a világszintű népszerűségi lista élén, ami a küzdősportokat illeti.Ráadásul arrafelé is rájöttek, elkerülhetetlen, hogy a legjobbakat összeeresszék, így az idén – a teljesség igénye nélkül – Joshua–Klicsko, Golovkin–Canelo Alvarez vagy éppen Lomacsenko–Rigondeaux meccset is láttunk-láthatunk. Így aztán többen is szót kértek és kaptak a legjobb bokszolók közül Mayweather–McGregor ügyben és a cirkusz szó többeknél is elhangzott.

„Cirkusz az egész és veszélyezteti a boksz jövőjét, mert nem a sportággal foglalkozunk, hanem a hype-pal" – fejtegette például a középsúly egyeduralkodója, Gennyagyij Golovkin, míg a ringlegenda Oscar De La Hoya ennél hosszabb elemzésre vállalkozott. Nincs mese ez cirkusz. És mi az, hogy McGregor komolyan arról beszél, megveri Mayweathert?!

Nem árt tudnia, hogy én ötévesen kezdtem el bokszolni, nyertem olimpiát, hat súlycsoportban pedig világbajnoki címet. Igen, kicsit öregebb voltam nála, amikor Mayweatherrel találkoztam, de még én sem tudtam megverni. Ezen kellene elgondolkoznia. Mégis, hogy gondolja, az első profi meccsén tapasztalat nélkül megveri Mayweathert? Ugyan már. – fejtegette a ma már promóciós cége révén ismert De La Hoya.

Mi a honi ökölvívás egyik legautentikusabb képviselőjéhez, Rácz Félixhez, a Felix-Promotion tulajdonosához fordultunk, és megkérdeztük, szerinte kinek jön jobban most a gála. „Inkább a UFC-nek, mert a profi ökölvívás jelenleg teljesen jól áll, akár a nézettséget, akár a helyszíni közönséget veszem – mondta a promóter. – Az elmúlt egy-két évben jó kis hullámot lovagolt meg a profi bunyó, míg nekem úgy tűnik, a UFC veszített népszerűségéből, a ppv-s előfizetései pedig csökkentek. A mostani hype sokkal jobban kell a UFC-nek, amelynek nincsenek meg azok a gyökerei, mint az ökölvívásnak. A boksz most nyugodtan diktálhatja a tempót, a UFC megy utána.

Ugyanakkor, ha a boksz megbotlik, nagy lehet a baj. Márpedig ezen a meccsen a botlás lehetősége benne van, ha McGregor kiütéssel nyer, akkor talán helyrehozható a kár, na de ha pontozással nyer, azt talán megmagyarázni sem lehet. A Sport TV-n futó Trash Talk című magazinban Kun Zsolt, a csatorna UFC szakértője erre mondta, hogy „...akkor gödörbe kell rakni a bokszot, mint sportágat és lehet rászórni a földet".

Rácz Félix ennél árnyaltabban fogalmazott: „Ha Mayweather kikap, akkor olyan anyag kerül a palacsintába, ami nem oda való. Akkor bedől minden, amit ő, amit a boksz felépített. Az blama, ha jön egy jöttment ír és megveri a több súlycsoportban világbajnok klasszist. De őszinte leszek, én csak két esetet tudok elképzelni, amikor Mayweather veszít: ha a meccs előtt amputálják a kezét, vagy ha irgalmatlan összeggel megfogadta McGregor győzelmét. Mayweather sikere a boksz megítélésén nem változtat, hiszen az ő szabályai szerint vívnak meg, ez a papírforma. Ez csak annyiban lesz jó, hogy továbbra is az ökölvívást lehet minden küzdősport alapjának tekinteni."

A promoter esetében adódik a kérdés, ő megszervezné-e két, különböző sportágban jártas kiválóság meccsét. „Üzletember vagyok, ha van rá érdeklődés, miért ne? Ha én nem szervezem meg, akkor más igen. Önmagamnak nem vagyok ellensége."

A Sport1 szombatról vasárnapra virradóra, hajnali 2 órától élőben közvetíti a Floyd Mayweather–Conor McGregor mérkőzés köré épülő gálát, illetve annak felvezetését.