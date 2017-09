Fordított nap New Yorkban

Az NFL (Nemzeti Futball Liga) második játékhetének zárómeccsén a New York Giants hazai pályán 24-10-es vereséget szenvedett a Detroit Lionstól. Előbbi így két vereséggel, utóbbi két győzelemmel áll.

Nem sokan lennének manapság Eli Manning helyében. Az még a kisebb baj, hogy folyamatosan érik a kritikák, a legtöbben azzal "vádolják", hogy megöregedett (36 éves) és már nem képes hozni a korábbi színvonalat. A nagyobb az, hogy ennyi idősen meccsről meccsre az életéért kell rohannia, az őt védő támadófalnál néha öt darab homokzsák is hasznosabb lenne. Emiatt sok ideje nincs passzolni, ha viszont mégis, akkor jön a harmadik probléma: cserbenhagyják az elkapói.

Néha még így is össze tud hozni egy jó passzt.

A túloldalon a Lions támadásban olyat mutatott, amit talán senki nem várt tőlük. Matthew Stafford kiosztott ugyan két touchdown-passzt, de csak 122 yardig jutott, míg a Detroit futásban 138 yardot haladt. Emberemlékezet óta nem történt olyan, hogy ez a csapat többet fusson, mint passzoljon, főleg, mióta Stafford az irányító. Azonban még ez is elég volt a győzelemhez, de a speciális egységek szerepét sem lehet szó nélkül hagyni: a rúgó Matt Prater a hosszú mezőnygólok specialistája, most 56 yardról tekert be egy hárompontost, míg az újonc visszahordó Jamal Agnew egy 88 yardos punt visszahordással döntötte el a meccset végleg. Alább a két jelenet:

A Lions ezzel vezeti az NFC északi csoportját 2-0-ás mutatóval, de a következő héten a Falconsszal találkozik, ami igazi erőpróba lehet, míg a 0-2-vel álló Giants Philadelphiába látogat egy csoportrangadóra, ahol egy vereség esetén a rájátszás nagyon messzire kerülhet. Ismerve az Eagles védőfalát, Manning ismét egy húzós este elé néz.