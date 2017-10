Még tart a Chiefs lendülete

A Sport TV kommentátora, Kun Zsolt kemény fába vágja a fejszéjét, hiszen az idei NFL szezon minden mérkőzésére győztest tippel. Hogy Maka végül fejcsóválást és kiröhögést, vagy virtuális vállveregetést érdemel, az csak hosszútávon fog kiderülni, mindenesetre minden héten leírja gondolatait az összes találkozóról.

Egyre őrültebb szezonunk van, hiszen ahelyett, hogy hétről hétre kicsit jobban kirajzolódna, ki az erős és ki a gyenge, a folyamatos meglepetések hatására megkérdőjelezzük, hogy előző heti mérkőzések meglepetések voltak-e. Ti se értitek? Akkor íme, az ötödik heti beharangozóm!



Cincinnati Bengals (1-3) – Buffalo Bills (3-1): A Bengals szinte kötelező győzelmet aratott Clevelandben, ahol Andy Dalton elkezdett régi önmagához hasonlítani. A csoportsiker ellenére egy pillanatig sem szabad azt gondolni, hogy győzelmi széria indul Cincyben, mert a támadófal gyengesége Dalton számait borzasztóan rombolja, ráadásul az újonc Joe Mixon is küzd a blokkok hiányával (futásonként 2.6 yardot átlagol). A Bills jelentős skalpot gyűjtött a Broncos és a Falcons ellen, ráadásul a Micah Hyde és az újonc Tra'Devious White vezette védelem ligaelső engedett pontokban (mindössze 13.5). Tipp: Bills

Cleveland Browns (0-4) – New York Jets (2-2): Lehet, hogy a New York Jets pozitív mérleggel áll 5 mérkőzés után? Benne van a pakliban, hiszen ha a Browns ezt se nyeri meg, nehezen fogjuk megtalálni neki azt az egyet a szezonban. Myles Garrett nem térhet elég hamar vissza, főleg úgy, hogy sem Jabrill Peppers, sem DeShone Kizer nem nyújt túl kiegyensúlyozott teljesítményt az idei újoncok közül. A hazai pálya miatt a Brownsra voksolok. Tipp: Browns

Detroit Lions (3-1) – Carolina Panthers (3-1): Ha vicces, ha nem (a szurkolóknak semmiképpen), a Lions kevesebb mint fél yardra volt két hete, hogy most 4-0-nal álljok. Az igazi teszt persze a következő négy mérkőzés lesz számára (Panthers, @Saints, Steelers, @Packers), ám ha Matthew Stafford nem adja el a labdát (amit idei első passza óta nem tett meg), akkor a jó széria folytatódhat. A Panthers végre elkezdte összerakni támadósorát a Pats horribilis védelme ellen, ám a realitás valahol eközött és a Saints ellen mutatott produkció között helyezkedik el. A Lions szerezte a ligában a második legtöbb (7) interceptiont, ami a labilis Newton számára nem a legjobb hír. Tipp: Lions

Pittsburgh Steelers (3-1) – Jacksonville Jaguars (2-2): A Steelers megnyugtatta szurkolóit, miután a Chicagóban elszenvedett vereséget követően könnyen gyűrte maga alá idegenben a Ravenst. Bár Antonio Brown óvodás módjára kikelt magából, mert nem kapott meg egy passzt teljesen üresen, az elkapó a második a ligában yardok tekintetében. A Jags védelme a legkevesebb passzolt yardot engedi az NFL-ben (kiegészítve 5 interceptionnel és szintén ligaelső 18 sackkel), viszont utolsó futás ellen, így ezt a mérkőzést inkább Le'Veon Bell, mint Ben Roethlisberger fogja megnyerni a Pittsburghnek. Tipp: Steelers



Indianapolis Colts (1-3) – San Francisco 49ers (0-4):Andrew Luck edzésbe állt! Ez persze sovány vigasz a Colts-rajongóknak, miután csapatuk kíméletlen vereséget szenvedett a Seahawks otthonában. Bár a Colts kapta a legtöbb pontot a ligában, érdemes megjegyezni, hogy 4 bekapott touchdownnál a támadósor volt fent. A Niners a Rams ellen szerzett 39 pontos vad mérkőzés után mindössze 5 field goalig jutott a Cardinals ellen, ám van annyi fegyvere, hogy a Colts ellen pontokat pakoljon fel, a védelem pedig érzésem szerint kordában tudja tartani Jacoby Brissettet. Tipp: 49ers

Miami Dolphins (1-2) – Tennessee Titans (2-2): Nehéz kitalálni, melyik együttes mutatott felejthetőbb produkciót múlt héten: a Londonban pontot sem szerző Dolphins (amely a rendes játékidőben az elmúlt két fordulóban annyi pontot szerzett, mint 11 floridai csecsemő) vagy a Texanstól borzasztó kiütést benyelő, 57 pontot elszenvedő Titans. A reálisabb teljesítményt inkább a Dolphins mutatta, amely egy kimaradt mezőnygólra van a 0-3-as mérlegtől, illetve három meccs alatt szerzett 25 pontot. Kiütést várnék a vendégektől, ha nem lenne Marcus Mariota játéka kérdéses, Matt Cassell-lel viszont szenvedős mérkőzésre számítok. Tipp: Titans

New York Giants (0-4) – Los Angeles Chargers (0-4): Nem túl sokan várták, hogy a két csapat győzelmeinek számánál egy „fánk" szerepel majd 4 forduló után, de a mutatott játék után nem beszélhetünk meglepetésről. A Giants védelme nem hozza tavalyi dominanciáját, a támadófal pedig minden snapben elképesztő nyomást enged Manning és a futók felé. Melvin Ingram úgy lett a hónap legjobb védője az AFC-ben, hogy a csapat nem nyert meccset, ám ez most változhat. Annyi bizonyos, hogy lesz ennél izgalmasabb New York – Los Angeles derbi a jövőben. Tipp: Chargers

Philadelphia Eagles (3-1) – Arizona Cardinals (2-2): LaGarrette Blountnak úgy tűnik, jót tett Darren Sproles kiesése, Carson Wentz kevés hibával, megbízhatóan játszik második évében – persze a liga egyik legjobb támadófala mögött jóval könnyebb a helyzete. A Cardinals teljesen elhagyni látszik a futójátékot, ennek hozománya, hogy Carson Palmer Tom Brady mögött a második legtöbb yardot passzolta össze. Nagy segítségére van ebben Andre Ellington, hiszen a futó felé Palmer 14 (!) labdát dobott a hétvégén. Nem túl jó előjel, hogy a Cardinalsnak hosszabbításra volt szüksége a Niners ellen, miközben az Eagles csoportfavoritnak tűnik az NFC mindig kérdőjeles Keleti csoportjában. Tipp: Eagles

Oakland Raiders (2-2) – Baltimore Ravens (2-2): Nagyon nem mindegy, hogy Derek Carr helyett EJ Manuel 2 vagy 6 hétig irányít – ennyit kell ugyanis kihagynia a Raiders irányítójának a Broncos ellen elszenvedett hátsérülése miatt. Az első opciót még csak-csak túl lehet élni, ám ebben a csoportban a szezon csaknem felének kihagyása végzetes lehet az instabil Manuel irányítása alatt. A Ravensnek borzasztó komoly teszt ez, hiszen a gyengécske Browns, Bengals tandem legyőzése óta 16 pontig jutott két meccs alatt. Ötlet hiányában maradok a hazai csapatnál. Tipp: Raiders

Los Angeles Rams (3-1) – Seattle Seahawks (2-2): Elhisszük, hogy a Rams támadóegysége ligaelit lett Sean McVay keze alatt? Én kezdem, hiszen a támadófal megerősítése mellett Todd Gurleyből is többdimenziós fegyvert varázsolt a fiatal mester. A Seahawks picit magára talált a Colts ellen, ám idegenben eddig még nem lelt sok sikert. A mérkőzés könnyen a divízió megnyeréséről is dönthet, a liga legmagasabb pontátlagát felmutató Ramst pedig nem látom lassulni. Borzasztóan nagy teszt lesz. Tipp: Rams

Dallas Cowboys (2-2) – Green Bay Packers (3-1) (vasárnap 22:25, Sport 2): Dez Bryant könnyen az év legjobb "védőjátékosa" lehet majd, hiszen eddig hat interceptiontől mentette meg Dak Prescottot. Bár a védelemben mindneki az újonc Taco Charltontól várt megváltást, a homályból előlépve DeMarcus Lawrence terrorizálja az ellenfél irányítóit, 7.5 sacket összehozva az első hónapban – nem túl jó hír ez Aaron Rodgers számára, akinek támadófalából kulcsemberek estek ki és akinek kezdő futója (Ty Montgomery) sem biztos, hogy vállalja a játékot törött bordák miatt. Papíron a hét mérkőzése. Tipp: Cowboys



Houston Texans (2-2) – Kansas City Chiefs (4-0): Egyetlen veretlen csapat maradt az NFL-ben, a Chiefs pedig kemény győzelmet izzadt ki hétfő hajnalban a Redskins ellen. Kareem Hunt akkor is vezetné a ligát futott yardokban, ha az első félidei statisztikáit nem számolnánk (az a vicc, hogy nem vicc), Alex Smith pedig továbbra sem adta el a labdát az idei szezonban. A Texans Titans elleni masszív robbantása megismételhetetlen a Chiefs védelme ellen, ám szintre hihetetlen szárnyalásba kezdett a támadósor, amióta Deshaun Watson állandósította helyét a kezdőben. Ettől függetlenül a Chiefstől kevesebb hibára számítok. Tipp: Chiefs

Chicago Bears (1-3) – Minnesota Vikings (2-2) (kedd 02:30, Sport 2):Mitch Trubisky elsőre a Vikings kőkemény védelme ellen kezd a ligában, ami közel sem álomszerű. A védelem persze nem mindig elég, ahogy ez a Lions ellen is bizonyosodott múlt héten, így sok múlik Keenum vállán, főleg az újonc Dalvin Cook egész idényre kidőlése után. Szurkolok Trubiskynek, feltehetően hosszú, eredményes karrier vár rá, de nem látom, hogy komoly fenyegetést jelentő elkapók nélkül egyből győzelemre vezetné csapatát. Tipp: Vikings

Bye week: Broncos, Falcons, Saints, Redskins

Előző hét: 9-7

Összesen: 36-27