Huszonkilenc lúd egy disznó ellen a bajnoki címért

Aki szereti az NBA-t, az egész nyáron csak kapkodta a fejét, annyi minden történt. Sokkoló cserék, meghökkentő igazolások, twitter-balhék, egy nagyon erős draft,szabályváltoztatások, amelyek mind hatással lesznek az előttünk álló 2017-2018-as idényre. Az erőviszonyok átrendeződtek. Nyugaton véres háború, míg keleten gyermeki párnacsata várható a rájátszásért. Igazi sztárcsapatok jöttek létre a holtszezonban, mind-mind annak érdekében, hogy legyőzzék a Golden State Warriors-t. De van erre esélyük? És mi lesz azokkal a fiatal klubokkal, amelyeket már évek óta rájátszásba várnak? Lonzo Ball vissza tudja helyezni a Lakers-t az NBA térképére? Egy kis esélylatolgatás, mielőtt helyi idő szerint október 17-én elindulna a kosárcirkusz.

A Golden State Warriors tavaly nyáron úgy igazolta le Kevin Durantet, hogy már nélküle is rekordot jelentő 73 győzelmet szerzett a 82 meccses alapszakaszban. A kiscsatár nagyon könnyen beilleszkedett a csapatba, amely a rájátszásban 16 győzelem mellett mindössze egyszer kapott ki és minden idők egyik legsimább bajnoki címét ünnepelhette. Ezek után Durant kevesebb pénzért hosszabbított, mint amennyiért megtehette volna, annak érdekében, hogy a kulcsjátékosait megtarthassa a Warriors. Innentől kezdve a következő 3-4 évben egyértelműen az oaklandi (2019-től san franciscói) klub lesz a bajnoki cím legnagyobb esélyese, hacsak nem következik be valami váratlan esemény, vagy helyrehozhatatlan konfliktus.

Ha ebben az időszakban valaki bajnoki címet akar nyerni az NBA-ben, annak két választása van: aláír alamizsnáért a Golden State-hez, vagy összeáll más sztárokkal, hogy kihívja a bajnokot. Duranten kívül szinte mindenki az utóbbit választotta az elmúlt időszakban, ami igencsak átrendezte az erőviszonyokat. A liga súlypontja nyugatra került, míg keleten csak két esélyes csapat maradt. Természetesen vannak sötét lovak, vagy olyan együttesek, amelyek a jövőjüket építik, és persze találkozhatunk teljes homályban botorkálókkal is. Érdemes végigszaladni azon, mi jöhet ki ebből, hiszen egészen érdekes csapatok alakultak ki a nyáron.

A favoritok

Illik a két döntőssel kezdeni. A bajnok Warriors nyara izgalommentes volt, minden kulcsjátékosukat megtartották, sőt, még erősítettek is a kispadon, nem is nagyon érdemes több szót vesztegetni rájuk. Hihetetlenül erősek, helyük van minden idők legjobb csapatai között és természetesen ők a 2018-as bajnoki cím legnagyobb esélyesei. Curry és Durant is rámehetnek a legértékesebb játékosnak járó MVP címre.

Clevelandben viszont nagyot fordult a világ nyáron. A holtszezon egyik legnagyobb botrányát robbantotta ki Kyrie Irving, amikor bejelentette, hogy cserét kér annak érdekében, hogy kiléphessen LeBron James árnyékából. Több hetes huzavonát követően Irving a nagy keleti rivális Boston Celtics-nél landolt, cserébe a Cavaliers megkapta Isaiah Thomas-t, Jae Crowdert, Ante Zizic-et és a Brooklyn Nets egyik draftjogát. Első ránézésre azt lehetne mondani, hogy a Celtics túlfizette Irvinget, de Thomas legalább januárig harcképtelen, így a Cavs-nél sok a kérdőjel. Már csak azért is, mert leigazolták Derrick Rose-t, valamint a Bulls-tól kivásárolt Dwyane Wade-et is. Hihetetlenül minőségi lett a keret, de nem fiatal, mind Rose, mind Wade túl van már jócskán a zeniten, kettejüknek összesen nincs egy egészséges térde, és akkor még ott van Thomas, akiről nem tudjuk, milyen állapotban lesz a csípője tavasszal, amikor igazán számít a jó szereplés. Minél több a kérdés, annál izgalmasabb a csapat. Az biztos, hogy amíg James itt van, addig őket kell megverni keleten ahhoz, hogy valaki más a döntőbe jusson.

Térjünk vissza nyugatra: két csapat is jelentős erősítésen esett át nyáron, az egyik a Houston Rockets, a másik az Oklahoma City Thunder. A Rockets tavaly James Harden játszóháza volt, teljhatalmú úrként szabhatott fazont a játéknak. Ennek a vége egy alapszakasz 3. hely volt, a hátvéd pedig élete szezonját futotta, olykor olyan űrszámokkal és statisztikákkal, amiket addig maximum videójátékokban lehetett elérni (például tavaly december 31-én, amikor 53 pontot, 16 lepattanót és 17 gólpasszt szerzett). Az uralmának azonban valószínűleg vége és kevesebbet lesz a kezében a labda Chris Paul érkezésével, aki napjaink legjobb klasszikus irányítója, a csapat legnagyobb kérdése, hogy a két játékos mennyire illik majd egymás mellé. Mike D'Antoni edzőre nagy feladat vár, hiszen mind Paul, mind Harden labdadomináns kosaras, ezáltal új szerep vár mindkettőre.

Ha már edzői kihívások nyugaton: Billy Donovan, az Oklahoma City Thunder mestere sem fog unatkozni. Talán a Thunder erősödött meg a leginkább és lépett elő a Warriors elsődleges kihívójává. Azok után, hogy Kevin Durant tavaly otthagyta a gárdát, a másik szupersztár, Russell Westbrook Hardenhez hasonlóan megkapta a karmesteri pálcát, és azt csinálhatott egész évben, amit akart. Ennek köszönhető két elképesztő NBA-rekord: 42 tripla-dupla (három különböző statisztikai mutatóból elért kétszámjegyű érték egy meccsen), ami a legtöbb egy szezonban, valamint tripla-dupla átlag, amire egyedül a legendás Oscar Robertson volt képest 55 évvel korábban. A csapat szakmai igazgatója, Sam Presti viszont látta, hogy a Westbrook-show nem vezet sehova (nyugati 6. hely, búcsú a rájátszás első körében), szóval megszerzett a nyáron két szupersztárt, először Paul George-ot, majd a nyár végén Carmelo Anthony-t. Ami a zseniális Presti akciójában, hogy még akkor is sikeresnek lehet majd elkönyvelni, ha George és Anthony is lelép esetleg, annyira pofátlanul jó áron szerezte meg őket, ugyanis sikerült megszabadulni pár vállalhatatlan szerződésű játékostól is.

A San Antonio Spurs pedig az a csapat, amellyel lassan 20 éve mindig számolni kell, tavaly egy Kawhi Leonard-sérülésnyire voltak attól, hogy megszorongassák a Warriors-t, Rudy Gay viszont kérdéses, mennyire fog illeni a rendszerbe. De ameddig Gregg Popovich ül a kispadon, addig igenis tényező lesz a Spurs és beleszólhat a bajnoki címért zajló harcba, főleg, ha végre Aldridge és Gasol is megtalálja saját szerepét ebben a mindig is legendásan olajozottan működő San Antonio-i gépezetben.

Érdemes még megemlíteni a Boston Celtics csapatát, amelyik megszerezte Kyrie Irvinget, valamint leigazolta Gordon Haywardot is. A kezdő itt is szinte teljesen kicserélődött, és ha az Irving-csere önmagában nem is akkora fejlődés, Hayward érkezése mindenképpen az lehet.

Más kérdés, hogy egyelőre nem tűnik annyira mélynek ez a csapat, hogy a Cleveland ellen esélye legyen, de legalább bízhatnak az utánpótlásban és a fiatalokban.

