Jön a magyar ketrecharcos lány első UFC-meccse

A világ vezető MMA szervezete, a UFC előszobájának tekinthető „The Ultimate Fighter" című showban szerepel első magyarként Fábián Melinda. Az évad 7. részéig kell várni a nagy pillanatra, amikor a magyar versenyző végre a ketrecben is bemutatkozik a showban.

A The Ultimate Fighter 26. évadában 16 női versenyző indul harcba a légsúly első bajnoki övéért - köztük van Fábián Melinda is. Eddig hat epizódot láthattak a nézők, amelyekben szerepelt ugyan a hetedik kiemelt Melinda, de a ketrecben még nem láthattuk küzdeni. Bár nem árulhat el semmit arról, a jövőben mi fog történni a műsorban, de első meccse előtt adott egy exkluzív interjút a Sport TV-nek, ahol az elmúlt hat rész és a kinti forgatás tapasztalatairól is beszélt:

„Teljesen más kívülről nézni, mint átélni. Az első epizódot nézve egyébként egy kicsit csalódott voltam, mert nagyjából két hetet ölelt fel, és az az ötven perc nem adta vissza azt, ami akkor történt. Többször előfordul, hogy nézem a részeket, és arra gondolok, hogy de jó lenne, ha ez vagy az is benne lenne, hogy tudják az emberek, mi minden befolyásolta a lányok teljesítményét és az életünket" – fogalmazott.

Magáról a reality forgatásról is ejtett pár szót: „Az elején volt egy megbeszélés, és azt mondták a producerek, nem akarják, hogy megjátsszuk magunkat, és ők sem akarják mesterségesen befolyásolni a történéseket. Ettől függetlenül azért volt, hogy nagyon kiélezték a pillanatokat. Ha valakinek volt egy gyengébb pillanata, például nekem egyszer a kanapén, arra azért ráadtak, odaadták a fényképeket, amiket nem kértem ki még addig. Az érzelemdúsabb pillanatokat felvették, és mindenkinél rá is mentek a hatásvadászabb felvételekre."

A műsorban a két csapatra osztott 16 versenyző egy házban él, az egyik nyolcast Justin Gaethje készíti fel, míg Melindáék edzője Eddie Alvarez, korábbi könnyűsúlyú világbajnok.

Érdekesség, ha Melinda győz Rachael Ostovich ellen, akkor épp csapat- és szobatársa, az Invicta szervezet korábbi bajnoka, és a sorozat második kiemeltje, Barb Honchak vár rá a következő körben.

„Alapvetően egy tök rendes csajszi. Nem gondolkodtunk előre, úgy voltam vele, hogy mindig a következő megmérettetésre kell koncentrálni, és utána mehetünk tovább. Volt egy beszélgetésem egyébként Barbbal, amikor egymásnak adtunk tanácsokat, hogy én mit csináljak Rachel ellen, és ő mit csináljon Gillian (Robertson) ellen. Az nem jött szóba, hogy mi majd egymás ellen fogunk küzdeni, de nyilván bennünk volt, hogy az lesz a következő lépés. Ettől függetlenül mindkettőnk önzetlenül segített, és úgy voltunk vele, hogy ha összekerülünk, akkor csinálunk egy jó show-t, bunyózunk egy jót, és kiderül, ki a jobb."

Azt megerősítette, hogy december elsején ott lesz a „The Ultimate Fighter: A New World Champion" gáláján, de az nem derült ki, milyen minőségben. Fábián Melinda a Budapest Top Teamnél edz, edzője Peszlen Ferenc úgy véli, Melinda szereplése lehet ugródeszka a magyar versenyzőknek, akikre a munkájuk és kiérdemelt érdemeik szerint egyébként is elkezdtek felfigyelni.

A The Ultimate Fighter következő epizódját, Fábián Melinda bemutatkozásával október 19-én 19 órától láthatják a nézők a Sport1-en.