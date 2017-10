Carson Wentz úton az elit lét felé

A Sport TV kommentátora, Kun Zsolt kemény fába vágta a fejszéjét, hiszen az idei NFL-szezon minden mérkőzésére győztest tippel. Hogy Maka végül fejcsóválást és kiröhögést vagy virtuális vállveregetést érdemel, az csak hosszú távon derül ki, mindenesetre minden héten leírja gondolatait az összes találkozóról.

Az elmúlt hetek után jót tett végre egy olyan forduló, ahol eredményesen tippelek (11-4). A szezon feléhez közeledve kezdenek kirajzolódni az erőviszonyok, miközben egy-egy kulcssérülés egy-egy csapat egész idényére hatással lehet. Következzen a nyolcadik hét! (Ne felejtsétek el, hogy a vasárnap hajnali óraátállítás miatt korábban kezdődnek a meccsek!)

Baltimore Ravens (3-4) – Miami Dolphins (4-2) (péntek 02:25, Sport2): Kissé nehéz elhinni a mutatott támadójáték láttán, hogy a Dolphins megszerezheti ötödik győzelmét, ám Jay Cutler sérülése még pozitívan is elsülhet, ha Matt Moore olyan játékot mutat, amivel a múlt héten kiharcolta csapata győzelmét. A Ravens impotens támadójátékáért nem csupán Joe Flacco okolható, ám ha zsinórban negyedik hazai meccsét is elveszíti, ideje kihúzni a rájátszásra esélyesek listájáról. Tipp: Ravens

Cleveland Browns (0-7) – Minnesota Vikings (5-2) (vasárnap 14:30, Sport2): Borzasztóból katasztrofálissá vált a Browns idei szezonja Joe Thomas elvesztésével, ráadásul feltétlenül az sem tesz jót az együttesnek, hogy Hue Jackson pénzfeldobásszerűen választja ki az irányítóját.

Hiába dőlnek ki a Vikingsből irányító és futó poszton, egészen fenomenális védelme (és Aaron Rodgers kiesése) jóvoltából egyértelműen divíziója legnagyobb favoritja lettek – még akkor is, ha a következő hat meccséből ötöt idegenben játszik. Tipp: Vikings

Buffalo Bills (4-2) – Oakland Raiders (3-4): Amari Cooper felrobbanásának köszönhetően a Raiders a múlt hét csütörtökjén az év egyik legszórakoztatóbb meccsén megmentette a szezonját. Most viszont a nyugati partról egy keleti parti korai mérkőzésre kell átutaznia. LeSean McCoy végre megtalálta az end zone-t és ha már ott volt, akkor duplázott is a Buccaneers ellen, ám a Bills továbbra is az AFC egyik legkiismerhetetlenebb csapata – aminek köszönhetően az ő győzelmét érzem. Tipp: Bills

Cincinnati Bengals (2-4) – Indianapolis Colts (2-5): Joe Mixon több labdaérintést szeretne, amit most meg is kaphat. A Bengals feltámadási kísérletét megtörte a Steelers, de most visszatalálhatnak a győzelem útjára. A Colts hazai pályán pontot sem tudott szerezni a Jaguars ellen, miközben Jacoby Brissettet tízszer sackelték. Egyre nagyobb az esély arra, hogy Andrew Luckot nem látjuk idén, így pedig a Colts szezonja nagyjából véget is ért. Tipp: Bengals

New England Patriots (5-2) – Los Angeles Chargers (3-4) (vasárnap 18:00, Sport2): Bár a Patriots támadósora továbbra is képes bármilyen meccset megnyerni és a védelem is sokkal összeszedettebb volt az elmúlt hetekben, Dont'a Hightower kidőlése a létező legnagyobb érvágás utóbbi egységnek.

Minden, amit a Hightower-ügyről tudni kell és érdemes:

The #Patriots' Dont'a Hightower suffered a torn pectoral muscle and is now out for the rest of the season: https://t.co/uQp47fF3HB pic.twitter.com/hjvrLo2JYu — The Boston Globe (@BostonGlobe) October 26, 2017

A Chargers bár négy vereséggel kezdte a szezont, a Patriots ellen elérheti az 50 százalékos mutatót, az Ingram, Bosa páros pedig a Broncos elleni fantasztikus játék után Bradyt próbálja terrorizálni. Bár a Patriots győzelmét jósolom, nagyon érdekessé tenné az AFC nyugati csoportját egy Chargers-győzelem. Tipp: Patriots

New Orleans Saints (4-2) – Chicago Bears (3-4): Bár nem feltétlenül tesz jót Mitch Trubisky fejlődésének, hogy negyedenként kétszer engedik passzolni, a Bears zsinórban két meglepetésgyőzelemmel sokkolta a ligát – az elkapó Dontrelle Inman érkezése pedig kicsit fellendítheti a passzjátékot is. A Saints védelmét hivatalosan sem lehet többet cikizni, az újonc Marshon Lattimore pedig szép lassan Kareem Huntot is letaszítja, mint legjobb elsőéves. Az Eagles játéka kifejezetten meggyőző, de ha most kéne Super Bowl-ba jutót jósolnom az NFC-ből, a Saintsre voksolnék. Tipp: Saints

New York Jets (3-4) – Atlanta Falcons (3-3): Beszélni sem érdemes arról, hogy senki nem gondolta, a Jetsnek lesz egyáltalán három győzelme az év végén. De vajon hány embernek fordult meg a fejében, hogy Austin Seferian-Jenkins a liga egyik legveszélyesebb tight endje lesz a vörös zónában?

Austin Sefarian Jenkins, Dwayne Allen, and Ryan Griffin are Waiver Wire TEs to consider picking up this week. pic.twitter.com/36EXJYLMjV — FantasyFlamed (@FantasyFlamed) October 5, 2017

A Falcons eltűnt a Pats ellen, mint szürke szamár a ködben (értik...), esetükben lassacskán el kell kezdenünk Super Bowl-másnapról beszélni. Ha itt kikap, borzasztó nehéz dolga lesz a divízióban, főleg, hogy az utolsó hat meccséből öt csoportrivális ellen lesz. Tipp: Falcons

Philadelphia Eagles (6-1) – San Francisco 49ers (0-7): Nagyon megy az Eaglesnek, és a sorozat folytatásához ideális ellenfélnek tűnik az elképesztő kiütésből érkező 49ers. Az Eagles legutóbb akkor kezdett 6-1-gyel, amikor Donovan McNabb és Terrell Owens volt a csapat két vezére. Most Carson Wentz parádézik, aki újabb lépést tett, hogy a liga elit irányítói közt emlegessük a nevét.

Passzolni bárki tud: Carson Wentz, a menekülő ember

i still don't know how carson wentz escaped this pic.twitter.com/DVHFPdnCrK — Meninist Sports (@MeninistSports) October 24, 2017

Egy őrületes statisztika: a 49ers zsinórban 19 mérkőzést vesztett el, amikor vasárnap játszott. Tipp: Eagles

Tampa Bay Buccaneers (2-4) – Carolina Panthers (4-3): A kerete alapján többet várunk a Buccaneerstől, ám a Bills ellen nem sikerült lezárnia a találkozót, így pedig egyre mélyebbre süllyed az NFC déli csoportjában. A Panthers kétszer is lábon lőtte magát a Bears védelmétől kapott touchdownokkal, a Cam Newton és a média közti háború pedig újabb fordulatokat vesz. Ki-ki mérkőzésnél a hazai csapat mellett szoktam dönteni. Tipp: Buccaneers

Seattle Seahawks (4-2) – Houston Texans (3-3): Nem feltétlenül gondolom, hogy Dwight Freeney kellően tudja majd pótolni Cliff Avrilt, mindenesetre a Seahawksnál a támadófal összerakása helyett érthetetlen módon továbbra is a védelmet próbálják erősíteni. A Texansnak két hete volt készülni az idegenbeli mérkőzésre, ám Deshaun Watsonnak érzésem szerint túl nagy falat lesz a Legion of Boom, még Duane Brown támadófalba való visszatérésével is. Tipp: Seahawks

Washington Redskins (3-3) – Dallas Cowboys (3-3) (vasárnap 21:25, Sport2): Bár a divízió egyértelműen az Eaglesről szól, ez a találkozó elképesztően fontos lehet a végelszámolásnál. A Redskins támadófala sérülésekkel tüzdelve szenvedte végig az Eagles elleni vereséget, ráadásul a védelemben is egyre fogynak a használható testek. A legfontosabb hiányzó Zach Brown lehet, aki a szereléseket tekintve második a ligában.

Sack Brown (a fehér 53-ast figyeljék):

Zach Brown's speed is an issue for opposing OL. Have to work up to him almost immediately or he'll knife through and make tackle for loss. pic.twitter.com/trdoRz5AHH — Mark Bullock (@MarkBullockNFL) October 25, 2017

A Cowboys magabiztos, 30 pontos győzelmet aratott (feledtetve a Packers elleni bukást), a Redskins ellen pedig megindulhat valami. Ami nem szerencsés, hogy ezután a Chiefs és a Falcons ellen kell bizonyítania. Tipp: Cowboys

Detroit Lions (3-3) – Pittsburgh Steelers (5-2): A legutóbbi négy fellépésén három vereséget elszenvedő Lions képtelen megvédeni Matthew Staffordot, aki csak azért második a bekapott sackek tekintetében, mert Jacoby Brissettet elpusztította a Jaguars a hétvégén – ehhez hozzátartozik, hogy a védelem se villogott legutóbb (52 kapott pont). A Steelers ellen aligha javul a helyzet, főleg úgy, hogy a Pittsburghnek megvan az esélye, hogy 6-0-s csoportmérleggel masírozzon be a rájátszásba (eddig 3-0). Megérzésem szerint idegenben is győzni tud. Tipp: Steelers

Kansas City Chiefs (5-2) – Denver Broncos (3-3) (kedd 01:30, Sport2): Az elmúlt négy mérkőzésen Trevor Siemian 2 touchdownt és 5 interceptiont könyvelhetett el, aminek köszönhetően a Broncos például a legutóbbi két meccsen összesen 10 pontot szerzett.

Az már csak extra, ha ezekből még TD is kap a Broncos:

A Chiefs menetelése két vereséggel kissé megtorpant, ám a Raiders elleni mérkőzésen csak magát okolhatja az utolsó negyedért. Az elmúlt hetek játéka láttán nehéz a Broncosnak adni ezt a mérkőzést. Reméljük, hogy Jamaal Charles azért megkapja a megérdemelt tapsvihart. Tipp: Chiefs

Bye Week: Packers, Titans, Rams, Cardinals, Jaguars, Giants

Előző hét: 11-4 Összesen: 55-51

Egyetértetek Makával? Vagy már megint a kedvenc csapatok ellen tippelt? Kulturált módon megírhatjátok neki, mivel imád NFL-ről beszélgetni, bárkiről is legyen szó. Twitteren (https://twitter.com/makamazsom) és Facebookon (https://www.facebook.com/makamazsom/) is eléritek.