Az NFL 10. fordulója ismét bővelkedett olyan eseményekben, amiért szeretni lehet ezt a sportot. Hosszabbításban eldőlő meccsek, fantasztikus megoldások, megható pillanatok és csontropogtató ütközések tarkították a vasárnapi játéknapot, ahol a touchdown-ünnepléseket ismét új szintre emelte néhány csapat. Külön szót érdemel Josh Lambo bosszúja, valamint Marquise Goodwin és Teddy Bridgewater könnyfakasztó jelenete, vagy éppen az ismeretlenségből előlépő Maurice Harris "beckhamezése". Érdemes végignézni a videókat, az ámulatba esés garantált.

A tragédiák vagy örömteli pillanatok mindig is hozzátartoztak a sporthoz. Amellett, hogy szeretjük a versenyt, ahogy a sportágak legjobbjai egymásnak feszülnek, a lelki oldal adja az élmény teljes egészét. Van, amikor ez katartikus örömöt jelent, van, amikor tragédiát. Ezen a hétvégén mindkettőből kijutott az NFL-nek.

1. Marquis Goodwin

A San Francisco 49ers elkapója egy pazar 83 yardos touchdownnal jelentkezett a New York Giants elleni győztes mérkőzésen. Miután beért a célzónába, különös ünneplést választott, amelyet akkor senki sem értett.

A meccs után a játékos Instagramon adott magyarázatot a jelenetsorra, amelyből kiderült, micsoda tragédiát élt át mindössze néhány órával a találkozó előtt. Felesége várandós volt kisfiukkal, a szülés azonban idejekorán indult meg, majd komplikációk léptek fel, a magzat pedig nem élte túl. Goodwin ennek ellenére vállalta a játékot, és gyönyörű hatpontost szerzett, ezzel segítve csapatát szezonbeli első győzelméhez. Ez azonban ilyekor csak másodlagos, hiszen egy ekkora tragédia örökre nyomot hagy az ő és családja életében. Ezúton is sok erőt és kitartást kívánunk.

2. Josh Lambo

Evezzünk vidámabb vizekre. Már ha valaki nem Los Angeles Chargers-drukker. A csapat Jacksonville-be látogatott, hogy megmérkőzzön a Jaguars ellen, ahol a várakozásoknak megfelelően a védelmek domináltak, a meccs pedig végig szorosan alakult. A rendes játékidő vége előtt a Jaguars rúgója, Josh Lambo értékesített egy hárompontos mezőnygólt, ezzel hosszabbításra mentve a párharcot, majd a túlórában ismét betalált, és a győzelmet is megszerezte.

És ez miért különleges? Lambót éppen a Chargers vágta ki a szezon előtt néhány nappal, hogy a koreai születésű Younghoe Koo-val vágjon neki az idénynek. A történet folytatása azóta ismert, Koo rendkívül csúnyán elbukott a Los Angelesnél, míg Lambót leigazolta a Jax és hozza ugyanazt a megbízható teljesítményt, mint korábbi klubjánál. A bosszú pedig rendkívül édes lett.

3. Teddy Bridgewater

A Minnesota Vikings irányítója 443 nappal ezelőtt szenvedett egy edzésen olyan súlyos sérülést, ami még ebben a sportban is ritka, a térdében gyakorlatilag minden elszakadt és elmozdult, ami csak el tud. Csapattársai közül a látvány miatt a legtöbben rosszul lettek, és/vagy elsírták magukat. Az amputáció is szóba jött, Bridgewater azonban szerencsére azt megúszta, majd kezdetét vette a hosszú és kemény rehabilitáció. Bár a többség egy lyukas garast sem adott volna azért, hogy a fiatal játékos visszatérhet valaha is, ő ezzel nem törődött, minden akadályt leküzdve vasárnap ismét mezt húzhatott, és leülhetett a cserepadra. Természetesen nem is bírta könnyek nélkül.

A legszebb elkapások

1. Maurice Harris

Aki hallott már Mo Harrisről, bátran jelezze, de lehet, hogy nem fogunk neki hinni. A játékosnak mindössze nyolc elkapása volt korábban az NFL-ben, igazi vándormadár, aki csapatról csapatra száll, de sehol nem tud megragadni. Ez most talán megváltozik, ugyanis a Washington Redskins színeiben olyan touchdown-elkapást mutatott be, amely joggal esélyes az év legszebb jelenetének címére. Odell Beckham Jr. is biztosan csettintett egyet, amikor meglátta.

2. Sterling Shepard

Ha már szóba került Beckham, akkor térjünk át csapattársára, aki vasárnap megmutatta, készen áll arra, hogy helyettesítse a sérült sztárokat. Ő is bemutatott egy gyönyörű egykezest.

3. Austin Ekeler

A Chargers futójától nem az elkapó mozdulatot érdemes nézni, hanem azt a kötéltáncot, ami utána következett. Talán balettórákat látogatott korábban?

Csontzene

1. Linval Joseph

Dávid és Góliát csatáját nem mindig nyeri előbbi. Amikor Linval Joseph lép az óriás szerepébe, akkor pedig szinte biztos, hogy nem, ezt most a Washington futója, Ryan Grant tapasztalhatta meg. Az a 60 kiló különbség nem elhanyagolható ilyenkor.

Ryan Grant (6'0" 200 lbs) meet Linval Joseph (6'4" 330 lbs)pic.twitter.com/gTEgBw4mp5 — NFL Retweet (@NFLRT) 2017. november 12.

2. Lamarcus Joyner

Hogyan lehet elbizonytalanítani az ellenfél támadósorát? Hatalmas ütközéseket kell kiosztani, hogy legközelebb a támadó kétszer is meggondolja, merre fut majd. A Los Angeles Rams szélsővédője, Lamarcus Joyner is jól tudja ezt az alapszabályt, meg is büntette a Houston Texans elkapóját, Will Fullert.

Lamarcus Joyner laid the wood on Will Fuller #LARamspic.twitter.com/u6zBmuh87m — Cameron DaSilva (@camdasilva) 2017. november 12.

Őrült ünneplések

1. Minnesota Vikings

Megszokhattuk már a Vikings játékosainak bohóckodását, főleg, ha Adam Thielen szerez touchdownt. Ezúttal egy kis "leaping frog" játék került elő a repertoárból, szinte tökéletes koreográfiával.

2. Pittsburgh Steelers

A műfaj koronázatlan királyai mégis a Steelers-játékosok, közülük is ki kell emelni JuJu Smith-Schustert és Le'Veon Bellt. Ezúttal a múlt heti AJ Green - Jalen Ramsey bunyót próbálták reprodukálni.

JuJu & Le'Veon mocked the AJ Green-Jalen Ramsey fight pic.twitter.com/hgxIu9iZVm — NFL Retweet (@NFLRT) 2017. november 12.

Említésre méltó egyéni teljesítmények

1. Adrian Clayborn

Az Atlanta Falcons védőfalembere kihasználta, hogy az ellenfél Dallas Cowboys legjobb támadófalembere, Tyron Smith sérülés miatt nem léphetett pályára, így igazi hajtóvadászatot indított a Dallas irányítója, Dak Prescott ellen. Elképesztő estét produkált, hatszor vitte földre Prescottot, ami a második legtöbb egy mérkőzésen az NFL történetében, valamint két labdát is szerzett. Mintha homokzsákokat kellett volna kerülgetnie.

2. Dion Lewis

Az utóbbi időben a Denver Broncos-New England Patriots meccsek mindig a szezon leginkább várt rangadói közé tartoztak. Ez mára a múlté, mivel a Broncos gyengélkedik, ezúttal nem is férhetett kétség a jobb csapat kilétéhez. A címvédő futója, Dion Lewis két touchdownt is szerzett, az egyiket egy 103 yardos kickoff visszahordása után.

3. Brock Osweiler

A Broncos szimpatizánsainak nincsen könnyű időszaka, rosszabbnál rosszabb irányítók váltják egymást a kezdőben. Sokan megkérdőjelezik Osweiler látási képességeit, amit az alábbi jelenetsorok alapján nehéz lenne védeni.

Eredmények, NFL, 10. forduló:

Denver Broncos-New England Patriots 16-41

Los Angeles Rams-Houston Texans 33-7

Atlanta Falcons-Dallas Cowboys 27-7

San Francisco 49ers-New York Giants 31-21

Chicago Bears-Green Bay Packers 16-23

Detorit Lions-Cleveland Browns 38-24

Indianapolis Colts-Pittsburgh Steelers 17-20

Jacksonville Jaguars-Los Angeles Chargers 20-17 - hosszabbítás után

Buffalo Bills-New Orleans Saints 10-47

Tampa Bay Buccaneers-New York Jets 15-10

Washington Redsking-Minnesota Vikings 30-38

Tennessee Titans-Cincinnati Bengals 24-20

csütörtökön játszották:

Arizona Cardinals-Seattle Seahawks 16-22

hétfőn játsszák:

Carolina Panthers-Miami Dolphins