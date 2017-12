Kobe Bryant két mezét is visszavonultatták Los Angelesben

Nyolcasban kezdte, 24-esben fejezte be karrierjét Los Angelesben. Hétfő estétől mindkét mez a Staples Center plafonján lóg.

Kobe Bryant és családja helikopterrel érkezett a ceremóniára és a Golden State elleni találkozóra. Az egykori klasszist Magic Johnson fogadta, de renegetegen ott akartak lenni a nem mindennapi eseményen.

Természetesen nem hiányozhatott a korábbi csapattárs, Shaquille O'Neal, de feltűnt Allan Iverson is. A félidei ceremónián húzták fel a plafonra a két mezt.

A meccs is méltó volt az ünnepséghez, hiszen a Lakers csak hosszabbításban kapott ki a Warriorstól. A Bryant-család a rendes játékidő után távozott, így nem érhette őket csalódás.

A sorozatban kilencedik meccsét megnyerő Warriorsban bokaproblémák miatt ötödik találkozóját hagyta ki a kétszer is az idény legjobbjává (MVP) választott Stephen Curry. Távollétében Kevin Durant 36 ponttal remekelt, akinek a ráadásban mind a négy mezőnydobása sikeres volt.

A mérkőzés végül Kevin Durant duplájával dőlt el, 116-114-re nyert a Warriors:

A 25/4-es győzelmi mérleggel ligaelső Houston egyhuzamban 14. meccsét nyerte, a Utah feletti diadal javarészt Eric Gordonnak köszönhető, aki 33 pontjából 17-et az utolsó negyedben szerzett.

A Boston 31 másodperccel a vége előtt még 107-102-es hátrányban volt Indianapolisban, mégis megfordította a mérkőzést, főként a 30 pontos Kyrie Irving révén. A Celtics győztes kosarát Terry Rozier zsákolta be másfél másodperccel a dudaszó előtt.Oklahoma Cityben az előző szezon MVP-je, Russell Westbrook 38 ponttal vezette sikerre csapatát, s ő dobta be a győztes büntetőt is 2,3 másodperccel a vége előtt.

A Chicago sorozatban hat sikernél tart, amióta Nikola Mirotic visszatért a keretbe. A montenegrói születésű, de spanyol válogatott erőcsatár december 8-án lépett először pályára, miután az előszezonban egy edzésen összeverekedett Bobby Portisszal, és eltört az arccsontja.

A San Antonio legjobbja, Kawhi Leonard hét pontot dobott idénybeli első hazai mérkőzésén. A szezon első 27 találkozóját combsérülés miatt kihagyó kosaras 110 mérkőzés után először maradt 10 pont alatt.

Eredmények:

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 114-116 - hosszabbítás után

Dallas Mavericks-Phoenix Suns 91-97

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers 109-91

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers 117-115

Houston Rockets-Utah Jazz 120-99

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 108-107

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 95-94

Atlanta Hawks-Miami Heat 110-104

Charlotte Hornes-New York Knicks 109-91

Indiana Pacers-Boston Celtics 111-112