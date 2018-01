A Cleveland szurkolói szerették volna leigazolni a magyar irányítót

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Sport TV-nek köszönhetően a magyar szurkolók ezúttal is élőben követhetik az NFL február 5-i nagydöntőjének eseményeit. Ráadásul a már szintén megszokott módon, a Faragó Richard-Bencsics Márk kommentátor páros a Super Bowl helyszínéről, a minneapolisi US Bank Stadiumból jelentkezik majd, így testközelből szállítják az információkat. Az Origo a magyar amerikaifutball-válogatott irányítóját, Bencsics Márkot kérdezte a készülődésről, az esélyekről, valamint a Magyarországon is egyre nagyobb NFL-lázról. Interjú.

Kezdjük a legfontosabbal: ki nyeri az 52. Super Bowlt?

Az az érzésem, hogy rendkívül szoros meccset vív majd egymással az Eagles és a Patriots. Talán a New England az esélyesebb, de a Philadelphia két olyan meccset tudott megnyerni, ahol mindenki lesajnálta őket, és esélytelenként voltak elkönyvelve, ebből hatalmas erőt meríthetnek. Ha tippelnem kéne, akkor azt mondom, hogy ha az utolsó percekben az Eaglesnél van az előny, de Tom Brady vezetheti az utolsó támadást, akkor a Pats nyer, ha viszont a végén a Philly birtokolni tudja majd a labdát, és nem engedi Bradyt a pályára, akkor ők ünnepelhetnek majd.

Az ötszörös bajnok New Englandnél ott van az imént említett, az NFL történetének egyik legjobb játékosaként számon tartott Tom Brady, míg az ellenfél kezdőirányítója, Carson Wentz már a rájátszás előtt megsérült, így a második számú quaterback, Nick Foles irányít Philadelphiában. A fogadóirodák egyértelműen a Patriots győzelmét várják, de az Eagles mintha élvezné ezt a lesajnált szerepet. Borulhat a papírforma?

A Philadelphia tényleg elképesztő módon lovagolta meg ezt az "underdog" szerepet, elég csak a kutyamaszkokra gondolni, amit az Atlanta elleni győzelem után a játékosok közül jó néhányan felvettek. Megsértődtek, hogy ennyire leírták őket, ezt pedig a saját javukra fordították, méghozzá tökéletesen. Ami pedig Folest illeti, a Vikings ellen elképesztő meccse volt, amit nyilván nehéz lesz megismételni, de ha valami hasonlóra képes lenne, akkor nem kérdés, hogy lehet-e esélye az Eaglesnek.

Ritka, hogy az AFC és az NFC alapszakaszának győztese vívja a nagydöntőt. A két legjobb alakulat jutott a fináléba?

Szerintem igen. Az Eagles túlélte Carson Wentz sérülését, és remek rájátszás győzelmekkel, megérdemelten masírozott be a Super Bowlba. Az AFC-ben még egyértelműbb volt a helyzet, ott a Patriots sikeréhez nem férhetett kétség. A Pittsburgh és a Jacksonville ott van ugyan a közelben, de mindkét riválisát a legfontosabb pillanatban győzte le a New England, a Steelerst az alapszakaszban, ami az első helyről döntött, a Jaguarst pedig a főcsoportdöntőben.

Mi lehet a győzelem kulcsa egyik, illetve másik oldalon?

Érdekes, mert ami a Patriots gyengesége, az pont az Eagles erőssége, nevezetesen, hogy iszonyatosan nagy nyomást gyakorolnak az ellenfelek irányítóira, Bradyt pedig nem mindig képes idén hosszú másodpercekig megvédeni a New England támadófala. Számukra az lehet a kulcs, hogy hogyan menedzselik majd a taktikájukat, hogy reagálnak a Philadelphia stílusára. Az biztos, hogy akkora előnyt nem adhatnak majd nekik, mint az AFC döntőjében a Jaguarsnak, kizártnak tartom, hogy abban az esetben vissza tudnak majd kapaszkodni. A Philly oldalán fontos lesz továbbá a futójáték, ha az működik, akkor Foles előtt kinyílik a terület, elkezdheti a play action és a screen játékokat is. Továbbá minél hosszabb drive-okat kell vezetniük, hogy a New England támadósora és Brady minél kevesebb lehetőséget kapjon. Nyilván a túloldalon pont ennek elkerülése lesz a cél, és az, hogy a Patriots kontrollálja a mérkőzést.

Ki vagy kik lehetnek a döntő hősei?

Az előző évben, amikor szintén kint voltunk Amerikában, és interjúkat készítettünk a játékosokkal, akkor a futók közül majdnem mindenkinél tobzódtak az újságírók, főként LeGarrette Blountnál, James White pedig ott ült egyedül, a közelében nem volt senki. Még beszéltük is Faragó Ricsivel, hogy menjünk-e oda hozzá, aztán végül úgy döntöttünk, hogy áh, minek, úgysem ő lesz kulcsfigura. És valóban, azon kívül, hogy szerzett három TD-t és megnyerte a meccset a Patriotsnak, tényleg nem ő volt kulcsfigura... Úgyhogy szinte megjósolhatatlan, hogy mi fog történni. Persze lehet mondani neveket, Brady, Gronkowski, Amendola, a védelem részéről pedig a cornerbackek, a Gilmore-Butler duó. A túloldalon viszont egyértelműen Foles, az ő játéka dönt majd az Eagles sorsáról, a futók és az elkapók hozni fogják azt, amit tudnak, akárcsak a védelem.

Nem tesz rosszat a ligának, hogy a Pats gyakorlatilag évek óta dominálja az Amerikai Főcsoportot, míg a Nemzeti Főcsoportban szezonról szezonra változnak az erőviszonyok?

Ez egy érdekes kérdés, amiről előszeretettel vitáznak itthon és a tengerentúlon egyaránt. Ha megnézzük az NBA-t, ott is hasonló a helyzet, a Golden State Warriors egyeduralma miatt viszont nem hogy csökkent, hanem nőtt a kosárlabda népszerűsége. Ugyanez van a Patriots-cal is; egy bázis imádja a New Englandet, a maradék pedig gyűlöli. És mi más vonzaná az embereket a képernyők elé, mint hogy annak drukkoljanak, hogy nyerjen vagy veszítsen a kedvenc, illetve utált csapatuk.

Brady nyáron 41 éves lesz. Mi lesz a New England sorsa, ha visszavonul?

Akkor fog visszatérni az AFC a normál kerékvágásba. Azt viszont ne felejtsük el, hogy neki köszönhetően egy olyan franchise-t látunk, ami nem mindennapi, és talán soha többé nem lesz hasonló. Ezért sem szabad úgy gondolkozni, hogy ez rosszat tesz az NFL-nek. Egyelőre nehezen tudom elképzelni, mi lesz majd Brady után, és nemcsak a New Englanddel, hanem az egész ligával.

